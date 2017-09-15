Актриса из Кыргызстана получила приз Международного фестиваля тюркоязычных театров "Туганлык"

15 сентября 2017, 14:26 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Кыргызстанская актриса молодежного театра "Учур" Динара Кыдырмаева получила приз VI Международного фестиваля тюркоязычных театров "Туганлык", который состоялся в Уфе, Башкортостане.

Как сообщается на сайте Министерства культуры Башкирии, накануне состоялась торжественное награждение победителей участников фестиваля.

Кыдырмаева получила приз "За мастерское исполнение эпизодической роли" за роль Акбары в спектакле "Кыямат".

Международный фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык" проводится в Уфе с 1991 года, в этом году он состоялся в шестой раз. Форум собрал творческие коллективы из Башкирии, Татарстана, Хакасии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана. Жюри возглавил известный режиссер, худрук Оренбургского драматического театра имени М. Горького Рифкат Исрафилов.