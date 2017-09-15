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Глава республиканского штаба по выборам Д.Зилалиев обещает моментально реагировать на факты использования админресурса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448045-ru.html

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15 сентября 2017, 14:05       Комментарии

Совет безопасности поручил правительству обеспечить запрет на использование административного ресурса. Об этом 15 сентября на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. По его словам, распоряжением правительства от 30 августа он назначен председателем республиканского штаба по обеспечению выборов.
Он напомнил, что 11 сентября состоялось заседание Совета безопасности, на повестке которого был вопрос проведения выборов президента Кыргызстана.
"Ровно через месяц состоятся выборы. Мы внедрили новые технологии: биометрические данные, чтобы идентифицировать голос каждого избирателя, и умные урны. Решением Совета безопасности правительству поручается принять исчерпывающие меры по взаимодействию Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов и Государственной регистрационной службой", - отметил Д.Зилалиев.
Он сообщил, что основными задачами правительства являются строгий запрет на привлечение должностными лицами, администрациями, руководством учителей, преподавателей, учащихся, сотрудников медицинских учреждений к выборному процессу, а также запрет на их вмешательство в деятельность избирательных комиссий.
"Перед нами стоит задача, которую мы должны выполнить. Мы будем выполнять решение Совета безопасности и моментально реагировать на такие факты. Я могу в этом заверить", - заявил вице-премьер.

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