У автозака лопнуло колесо. 41 осужденный ждет машину под дулами автоматов

15 сентября 2017, 14:10 Комментарии

По дороге Бишкек - Ош в Жайылском районе Чуйской области 41 осужденный ждет нового автозака на холме. Напомним, сегодня утром, 15 сентября, примерно в 8.15 спецмашина попала в ДТП. Автомобиль ГСИН сейчас лежит на обочине на боку. Три человека получили увечья - один сотрудник службы исполнения наказания и двое осужденных.

До приезда новой автомашины заключенных выпустили ожидать транспорт на свежем воздухе возле дороги. Как отмечают в ГСИН, никаких попыток к бегству со стороны осужденных не предпринималось. За порядком следят вооруженные сотрудники.

"С Токтогула автозак выехал в 6.25, а перевернулся спустя почти два часа. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что лопнула шина. Как только случилось это происшествие, мы сразу же сообщили в Жайылскую районную милицию. Они были подняты по тревоге и сейчас совместно с нами охраняют осужденных", - сообщили в пресс-службе ГСИН КР.