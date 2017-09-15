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У автозака лопнуло колесо. 41 осужденный ждет машину под дулами автоматов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366369_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448043-ru.html

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На автодороге Ош - Бишкек столкнулись три машины, погибли 6 человек

15 сентября 2017, 14:10       Комментарии

По дороге Бишкек - Ош в Жайылском районе Чуйской области 41 осужденный ждет нового автозака на холме. Напомним, сегодня утром, 15 сентября, примерно в 8.15 спецмашина попала в ДТП. Автомобиль ГСИН сейчас лежит на обочине на боку. Три человека получили увечья - один сотрудник службы исполнения наказания и двое осужденных.
До приезда новой автомашины заключенных выпустили ожидать транспорт на свежем воздухе возле дороги. Как отмечают в ГСИН, никаких попыток к бегству со стороны осужденных не предпринималось. За порядком следят вооруженные сотрудники.
"С Токтогула автозак выехал в 6.25, а перевернулся спустя почти два часа. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что лопнула шина. Как только случилось это происшествие, мы сразу же сообщили в Жайылскую районную милицию. Они были подняты по тревоге и сейчас совместно с нами охраняют осужденных", - сообщили в пресс-службе ГСИН КР.

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