Чекисты и сторожа — чем занимались кандидаты в президенты до политики

15 сентября 2017, 13:59 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Через месяц в стране пройдут президентские выборы. На высший государственный пост претендуют 13 человек. Для кото-то это первый политический опыт, а кто-то уже настоящий профи.

Редакция Sputnik Кыргызстан решила напомнить, из каких сфер пришли в политику нынешние кандидаты. Все герои публикации указаны в алфавитном порядке.

Арстанбек Абдылдаев © Sputnik / Жоомарт УраимовСнимок с социальной сети Facebook пользователя Арстан Алай Абдылдаева

Работал продавцом. С 2000 года до настоящего времени - учредитель и генеральный директор ОсОО "Ауирдин", которое занимается продажей нефтепродуктов и владеет несколькими автозаправочными станциями. Принимал участие в прошлых президентских выборах, набрал менее пол-процента голосов. Стал известен спустя несколько месяцев благодаря фразе: "Зима не будет".

Омурбек Бабанов © Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Лидер парламентской фракции "Республика — Ата-Журт" Омурбек Бабанов

В политику пришел в 2005 году, когда стал депутатом Жогорку Кенеша. До этого занимался хлопковым и нефтяным бизнесом.

Азимбек Бекназаров © Sputnik / Табылды Кадырбеков Собрание "народного курултая" в Русском драматическом театре в Бишкеке

Был рабочим в колхозе, подрабатывал сторожем в детском саду, потом дворником. Позже его карьера была связана с юриспруденцией: судебный исполнитель, следователь прокуратуры и судья Октябрьского райсуда столицы. Отказавшись от перевода в Нарынскую область, занялся политикой и в 2000 году был избран депутатом Жогорку Кенеша.

Сооронбай Жээнбеков © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Визит гроссмейстера, трехкратного чемпиона мира Анатолия Карпова в Бишкек

Экс-премьер был преподавателем русского языка в Узгене. Позже отучился на зоотехника, несколько лет работал по специальности. Был секретарем парткома, главой совхоза и колхоза. В 1996 году стал депутатом ЖК.

Эрнис Зарлыков

С 1993 года работал в подразделениях столичной мэрии и бишкекских отделениях казначейства. В 2016-м стал первым вице-мэром.

Улукбек Кочкоров © Фото / пресс-служба ЖК КРЭкс-депутат парламента Улукбек Кочкоров

По образованию финансист, работал в Министерстве финансов, после был сотрудником Госкомитета национальной безопасности. Возглавлял управление налоговой службы. В 2011 году был избран депутатом Жогорку Кенеша.

Адахан Мадумаров © Sputnik / Андрей СтенинМадумаров по итогам выборов: колоссальное разрушение надежды

Пять лет работал в совхозе. Затем был референтом министра печати и информации КР, главным редактором газеты "Турк ааламы" и редакции детских и молодежных программ Государственной национальной телерадиокомпании (ГТРК). В 1995 году начал политическую карьеру, став депутатом ЖК.

Таалатбек Масадыков © Фото / Facebook / Таалатбек МасадыковЭксперт по вопросам безопасности Таалат Масадыков

Окончил МГИМО, получив диплом специалиста по международным отношениям. Был преподавателем в военном вузе, работал в группе советских советников в Афганистане. Преподавал в Международном университете Кыргызстана, занимался бизнесом. Несколько лет работал в структурах ООН в Афганистане, Иране и Пакистане. В 90-х годах был заместителем гендиректора Госкомитета по иностранным инвестициям и экономической помощи КР.

Арсланбек Малиев © Фото / Айтбек ОрозбековКандидат в президенты Кыргызстана Арсланбек Малиев

Работал директором комбината питания, возглавлял "Киргизвнешторг", был генеральным директором Бишкекского городского объединения общественного питания. Руководил холдинговой компанией. В 1995 году стал депутатом Жогорку Кенеша.

Темир Сариев © Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Кыргызской Республики Темир Сариев

Работал на Аламединской меховой фабрике. Руководил районным отделом комсомола, а позже - райисполкомом. Основал и возглавлял Кыргызскую товарно-сырьевую биржу. В 2000 году стал депутатом ЖК.

Камчыбек Ташиев © Sputnik / Табылды Кадырбеков Ташиев: мое имя пытаются опорочить, но я с честью вышел из ситуации

Был директором фирмы по заготовке сельхозпродукции. Работал в Джалал-Абадской областной администрации, позже возглавлял сельхозкооператив. В 2002 году стал помощником руководителя аппарата правительства КР. Затем работал на госслужбе, в частности, первым заместителем акима Ленинского района Бишкека. В 2005-м был избран депутатом Жогорку Кенеша.

Бакыт Торобаев © Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев

Был директором производственно-коммерческой фирмы, затем главой крестьянского хозяйства и гендиректором хлебозавода. В 2007 году стал депутатом ЖК. Ранее работал помощником и начальником штаба своего отца, который четырежды избирался в парламент.

Токтоайым Уметалиева © Фото / Самат Бараталиев Директор ассоциаций некоммерческих и неправительственных организаций Токтайым Уметалиева

Преподавала физику в КГНУ, после была руководителем производственно-коммерческой фирмы. С 1997 года до настоящего времени - главный редактор газеты "Ай-данек". Возглавляла Ассоциацию НПО и НКО, входила в состав некоторых национальных комиссий и советов. В 2005-м и 2009 годах участвовала в президентских выборах. В 2010-м была активной участницей апрельских событий.

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