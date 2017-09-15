Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +25°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Генсек НАТО призвал к глобальному ответу на очередной пуск ракеты КНДРГенсек НАТО призвал к глобальному ответу на очередной пуск ракеты КНДРС начала 2017 года на содержание Жогорку Кенеша из бюджета потратили 479 млн сомовС начала 2017 года на содержание Жогорку Кенеша из бюджета потратили 479 млн сомов

В Бишкеке проходит первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448040-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке стартовал первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

В Бишкеке обсудили реализацию концепций госполитики в религиозной сфере и укрепления единства народа

Депутата Матраимова обвинили в задержке рейса из Бишкека в Ош

Садыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсуда

Стивен Сигал приехал в Бишкек для встречи с Сапаром Исаковым

15 сентября 2017, 13:33       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова приняла участие на открытии первого чемпионата Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На чемпионат приглашены представители более 10 стран. Это — Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Бутан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Пакистан, Афганистан.
Состязания будут проходить в Бишкеке с 15 по 22 сентября. По итогам турнира победители получат ценные призы и подарки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум