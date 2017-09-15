В Бишкеке проходит первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

15 сентября 2017, 13:33 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова приняла участие на открытии первого чемпионата Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На чемпионат приглашены представители более 10 стран. Это — Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Бутан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Пакистан, Афганистан.

Состязания будут проходить в Бишкеке с 15 по 22 сентября. По итогам турнира победители получат ценные призы и подарки.