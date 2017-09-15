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На 1000 сомов оштрафовали мужчину за незаконную вырубку деревьев в Токтогуле

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-1000-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448037-ru.html

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15 сентября 2017, 13:27       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. На 1000 сомов оштрафовали мужчину за незаконную вырубку деревьев в Токтогульском районе, сообщили в Госинспекции по экологической и технической безопасности.
Деревья были вырублены на участке Ит-Агар в ущелье Чычкан. По этому факту инспекторы составили соответствующие документы, а гражданин О.Б оштрафован на 1000 сомов. Также на него возложен иск в размере 8900 сомов за причиненный ущерб окружающей среде.
Штраф и деньги за ущерб выплачены, добавили в инспекции.
Напомним, самовольная вырубка леса запрещается законом. Лица, занимающиеся вырубкой деревьев, могут быть привлечены не только к административной, но и уголовной ответственности.

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