На 1000 сомов оштрафовали мужчину за незаконную вырубку деревьев в Токтогуле

15 сентября 2017, 13:27 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. На 1000 сомов оштрафовали мужчину за незаконную вырубку деревьев в Токтогульском районе, сообщили в Госинспекции по экологической и технической безопасности.

Деревья были вырублены на участке Ит-Агар в ущелье Чычкан. По этому факту инспекторы составили соответствующие документы, а гражданин О.Б оштрафован на 1000 сомов. Также на него возложен иск в размере 8900 сомов за причиненный ущерб окружающей среде.

Штраф и деньги за ущерб выплачены, добавили в инспекции.

Напомним, самовольная вырубка леса запрещается законом. Лица, занимающиеся вырубкой деревьев, могут быть привлечены не только к административной, но и уголовной ответственности.