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Основы трудового законодательства ЕАЭС позволят дополнительно защитить права и интересы трудящихся

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/osnovy-tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448036-ru.html

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15 сентября 2017, 13:35       Комментарии

БИШКЕК, 15.09.17. /Кабар/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с Всеобщей конфедерацией профсоюзов (ВКП) прорабатывает возможность подготовки принципов Основ трудового законодательства государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе ЕЭК,
Этот вопрос будет рассмотрен на 3-м заседании Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов ЕАЭС, которое запланировано на 28 сентября. Об этом заявил руководитель секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Аскар Кишкембаев на VIII Съезде Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).
В мероприятии приняли участие директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза Суюмбаева, представители профсоюзов стран ЕАЭС и СНГ.
Руководитель секретариата министра ЕЭК отметил, что действующие нормы Договора о ЕАЭС существенно улучшили правовое положение трудящихся из союзных стран, сняли значительную часть ограничений по допуску на общий рынок труда и повысили уровень социальной защиты. Эти возможности способствуют более свободному и комфортному передвижению трудовых ресурсов в рамках интеграционного объединения.
Вместе с тем, по словам Аскара Кишкембаева, необходимо продолжать работу, чтобы трудящиеся могли получить все преимущества и выгоды в рамках экономической интеграции. "Сегодня перед нами стоит задача дальнейшего развития единого рынка труда, в связи с чем необходимо выработать предложения по углублению взаимодействия между государствами-членами Союза в сфере регулирования трудовой миграции", – подчеркнул руководитель секретариата министра ЕЭК.
Представитель Комиссии напомнил, что значимым партнером ЕЭК в социально-трудовой сфере является Всеобщая конфедерация профсоюзов. Комиссия активно сотрудничает с ВКП с 2013 года, когда был заключен Меморандум о сотрудничестве. "Консолидация усилий ЕЭК и Всеобщей конфедерации профсоюзов позволит повысить эффективность реализации Комиссией своих задач в сфере создания благоприятных условий для трудящихся", – считает руководитель секретариата министра ЕЭК.
По словам Аскара Кишкембаева, одной из важнейших тем для диалога сегодня является работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Основная цель документа – сформировать пенсионные права трудовых мигрантов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства – вне зависимости от мест предыдущей работы и проживания, решить вопросы о назначении и по экспорту пенсий трудящихся, а также заложить основы для развития сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между странами-участницами.
"Уверен, что продолжение нашей совместной работы по существующим актуальным вопросам трудовой миграции позволит эффективно решать задачи по развитию интеграционного сотрудничества, что в конечном счете приведет к повышению уровня социальной защищенности и росту благосостояния граждан наших стран", – резюмировал руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике ЕЭК.

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