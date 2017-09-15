Генсек НАТО призвал к глобальному ответу на очередной пуск ракеты КНДР

15 сентября 2017, 13:35 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к глобальной реакции на очередной пуск КНДР баллистической ракеты, говорится в его Twitter.

"Ракетный пуск КНДР – это еще одно дерзкое нарушение резолюций ООН и серьезная угроза международному миру и безопасности, требующая глобального ответа", — написал генсек Североатлантического альянса.

Утром КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии, пишет РИА Новости. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание.

Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.