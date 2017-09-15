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Нурсултан Назарбаев намекнул, что пока не собирается покидать пост

Источник:
http://kabar.kg/news/nursultan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448034-ru.html

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Назарбаев: благодаря переговорам в Астане снижен уровень насилия в Сирии

15 сентября 2017, 13:52       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отметивший 77-й день рождения в июле, дал понять, что не собирается уходить с должности.
Выступая перед журналистами в Астане 14 сентября, Назарбаев сказал, что ему нравится его работа, требующая "крепкого здоровья, энергии, много психологической и эмоциональной энергии", пишет радио "Свобода".
"Выдерживать помогает то, что эта работа по душе... Я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Вот так делайте и вы", - сказал Назарбаев журналистам.
Нурсултан Назарбаев - единственный президент бывшей советской республики, оставшийся со времен СССР. После смерти в прошлом году другого долгосрочного лидера, пришедшего к власти при Советском Союзе, президента Узбекистана Ислама Каримова, многие в Казахстане предположили, что Назарбаев готовится покинуть пост и определяется с преемником.
Назарбаев сказал также 14 сентября, что президент США Дональд Трамп недавно заверил его, что санкции, введенные США в отношении России, не повлияют на Казахстан.

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