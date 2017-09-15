Нурсултан Назарбаев намекнул, что пока не собирается покидать пост

15 сентября 2017, 13:52 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отметивший 77-й день рождения в июле, дал понять, что не собирается уходить с должности.

Выступая перед журналистами в Астане 14 сентября, Назарбаев сказал, что ему нравится его работа, требующая "крепкого здоровья, энергии, много психологической и эмоциональной энергии", пишет радио "Свобода".

"Выдерживать помогает то, что эта работа по душе... Я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Вот так делайте и вы", - сказал Назарбаев журналистам.

Нурсултан Назарбаев - единственный президент бывшей советской республики, оставшийся со времен СССР. После смерти в прошлом году другого долгосрочного лидера, пришедшего к власти при Советском Союзе, президента Узбекистана Ислама Каримова, многие в Казахстане предположили, что Назарбаев готовится покинуть пост и определяется с преемником.

Назарбаев сказал также 14 сентября, что президент США Дональд Трамп недавно заверил его, что санкции, введенные США в отношении России, не повлияют на Казахстан.