Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Против президента Бразилии выдвинули новые обвиненияПротив президента Бразилии выдвинули новые обвиненияДело Саляновой: На суде показали ту самую лицензию выданную Елисееву (фото)Дело Саляновой: На суде показали ту самую лицензию выданную Елисееву (фото)

Назначен новый генеральный менеджер Kumtor Gold Company — от Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448033-ru.html

Похожие новости

Правительство Кыргызстана утвердило план внедрения систем дорожной безопасности

В "Кумтор Голд Компани" назначили нового генерального менеджера

Назначен новый генеральный менеджер ЗАО "Кумтор Голд Компани"

Рейтинг благотворительности: кыргызстанцы стали меньше помогать друг другу

Кыргызстанка Алтынай Абдымомунова участвует в конкурсе красоты Global Charity Queen

15 сентября 2017, 13:03       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Генеральным менеджером "Кумтор Голд Компани" (КГК) от Кыргызстана назначен Болотбек Идирисов, сообщила пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".
Согласно новым договоренностям между правительством КР и Kumtor Gold Company среди управленцев КГК будут три кыргызстанца. В их числе - Болотбек Идирисов, который назначен генеральным менеджером.
Ранее премьер-министр Сапар Исаков заявил, что менеджмент Kumtor Gold Company будет пересмотрен. В компании планируется открыть пять департаментов, которые будут управлять рудником Кумтор. Директоров трех департаментов назначат из числа граждан Кыргызстана, сообщил глава кабмина.
Сейчас руководство компании составляют президент и четыре вице-президента.
Официальное представление нового руководителя коллективу КГК состоялось 14 сентября. До этого он работал менеджером горно-производственного отдела компании.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум