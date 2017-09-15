Назначен новый генеральный менеджер Kumtor Gold Company — от Кыргызстана

15 сентября 2017, 13:03 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Генеральным менеджером "Кумтор Голд Компани" (КГК) от Кыргызстана назначен Болотбек Идирисов, сообщила пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".

Согласно новым договоренностям между правительством КР и Kumtor Gold Company среди управленцев КГК будут три кыргызстанца. В их числе - Болотбек Идирисов, который назначен генеральным менеджером.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков заявил, что менеджмент Kumtor Gold Company будет пересмотрен. В компании планируется открыть пять департаментов, которые будут управлять рудником Кумтор. Директоров трех департаментов назначат из числа граждан Кыргызстана, сообщил глава кабмина.

Сейчас руководство компании составляют президент и четыре вице-президента.

Официальное представление нового руководителя коллективу КГК состоялось 14 сентября. До этого он работал менеджером горно-производственного отдела компании.

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