Дело Саляновой: На суде показали ту самую лицензию выданную Елисееву (фото)

15 сентября 2017, 13:00 Комментарии

В Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой

На процессе Салянова показала бланк копии адвокатской лицензии. Подсудимая показала: в лицензии написано, что она дает право заниматься адвокатской деятельностью.

"В тексте сообщается, что лицензия бессрочная и действует на территории Кыргызстана. Суть в этом. На территории Латвии осуществлять деятельность он не мог, это ключевой вопрос, которое должно поставить следствие. Следствие и генпрокурор не пытались ответить на этот вопрос", — сказала она.

А.Салянова добавила, что 26 декабря 2016 года генпрокурор возбуждает дело, а через 2 дня отправляет запрос в Латвию.

"В своем постановлении пишут, что Елисеев использовал лицензию, чтобы проживать и работать в Латвии. Генпрокурор сначала должна была найти ответы, потом возбуждать дело. Вместо следствия эту работу сделали мы. Мы нашли сайт коммерческих предприятий, где указываются наименования коммерческих организаций, даты, указываются люди, которые учреждают. Там указывают, что Елисеев создал компанию в конце апреля, то есть за два месяца до того, как Елисеев возобновил лицензию. Вместо следствия эту работу сделал Омурбек Текебаев, запросив информацию у коллег в Латвии", — рассказала подсудимая.

Напомним, на депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Аиду Салянову завели уголовное дело. Генеральная прокуратура и ГКНБ считают, что, находившись на должности главы Минюста, она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после апрельских событий 2010 года.