Правительство Кыргызстана утвердило план внедрения систем дорожной безопасности

15 сентября 2017, 13:13 Комментарии

БИШКЕК, 15.09.17. /Кабар/. План мероприятий по внедрению систем дорожной безопасности принят правительством Кыргызстана, пишет DIGITAL REPORT.

Правительство Кыргызстана утвердило план внедрения в республике систем дорожной безопасности. По постановлению властей, министерства, госкомитеты, административные ведомства, местные государственные администрации и органы местного самоуправления "должны принять меры по неукоснительному исполнению плана в установленные сроки, а также ежемесячно до 15 числа представлять информацию об исполнении плана в Аппарат правительства и секретариат Совета безопасности". Курировать это направление поручено вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову.

Согласно разработанному плану мероприятий, до 30 ноября в рамках реализации проекта "Таза коом" Министерство внутренних дел, мэрии Бишкека и Оша должны установить систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

До 28 февраля 2018 года МВД, мэрии Бишкека и Оша, Минфин, Госкомитет информационных технологий и связи обязаны оснастить патрульные автомобили оборудованием для фото- и видеофиксации нарушений, а также аппаратурой для определения нарушителей по государственным номерным знакам автомототранспортных средств; обеспечивающим доступ к базе данных автомототранспортных средств и водителей.

Государственной регистрационной службе поручено к 30 сентября внедрить автоматизированную систему регистрации транспортных средств и водительского состава во всех территориальных подразделениях Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава c возможностью передачи уполномоченным госорганам в режиме онлайн сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях.

До 30 марта 2018 года МВД и ГРС должны разработать и представить образец водительского удостоверения с чипом, содержащим информацию о совершенных правонарушениях ПДД, ДТП, об оплате штрафов. Ожидается, что также будет и внедрена система оплаты водителями штрафов по водительскому удостоверению.

МВД, ГРС, Минэкономики, Минобразования и науки к 30 ноября 2017 года обязали сформировать центральный банк данных, в котором будет фиксироваться информацию о зарегистрированных фактах нарушения ПДД, включая ДТП; о погибших и пострадавших в результате ДТП; о выданных водительских удостоверениях; о транспортных средствах – участниках ДТП; об автошколах, выпускники которых совершили ДТП; о транспортных средствах, прошедших технический осмотр.