В Бишкеке обсудили реализацию концепций госполитики в религиозной сфере и укрепления единства народа

15 сентября 2017, 12:56 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. В Бишкеке Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) совместно с Госкомиссией по делам религий (ГКДР) КР организован семинар-тренинг по реализации "Концепции государственной политики КР в религиозной сфере" и "Государственная политика в реализации Концепции по укреплению единства народа и межэтнических отношений в КР"

Как сообщает пресс-служба ГАМСУМО, целью семинара стала необходимость способствования обеспечения национального единства через совершенствование межэтнических отношений, сохранение культурного наследия и этнического многообразия страны.

В связи с предстоящими выборами Президента КР и агитационным периодом в стране, необходимо обратить внимание и провести профилактические мероприятия по предотвращению различных межэтнических и религиозных конфликтов.

На семинаре докладом выступили сотрудники ГАМСУМО, ГКДР, ГКНБ и МВД. По теме: "Ценности традиционного ислама и радикальные деструктивные идеологии", "Концептуальное понимание конфликт анализа, типы конфликтов (политические, религиозные, экономические, межэтнические и приграничные)", "анализ структур, участников и динамики конфликтов" и.т.д.

В ходе семинара провели мониторинг актуальных вопросов в религиозной сфере. Также на обсуждение были поставлены вопросы по противодействию терроризму и экстремизму совместно с представителями органа национальной безопасности и министерство внутренних дел КР.

В заключении, были разъяснены принципы, цели и задачи Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР.