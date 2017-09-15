Профильный Комитет ЕЭК одобрил концептуальные документы по формированию общего финансового рынка ЕАЭС

15 сентября 2017, 13:20 Комментарии

БИШКЕК, 15.09.17. /Кабар/. Ряд концептуальных документов, которые лягут в основу нормативно-правовой базы общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и позволят обеспечить свободное движение капитала и услуг в рамках Союза, обсудили на заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам. Мероприятие прошло в с. Булан-Соготту (Кыргызская Республика) под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Консультативный комитет играет координирующую роль в формировании общего финансового рынка Союза и подготовке документов по вопросам регулирования финансовых рынков в банковском и страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг", – отметил министр ЕЭК.

В соответствии с Договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, на рынке ценных бумаг. Одним из таких ключевых документов является Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Она фактически является ядром для создания нормативной базы Союза в этой сфере. В декабре прошлого года главы стран евразийской "пятерки" поручили правительствам и центральным, национальным банкам государств ЕАЭС совместно с ЕЭК разработать проект этой концепции.

На заседании комитета подготовленная концепция принята за основу для дальнейшей работы и наполнения. Принято решение создать специальную рабочую группу, куда войдут руководители уполномоченных органов и их представители. Затем документ должен быть рассмотрен органами Союза, включая Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) на уровне глав государств пяти стран Союза.

Концепция определяет основные цели, задачи и ключевые направления формирования общего финансового рынка с указанием этапов и мероприятий по их реализации, правовую основу его функционирования, порядок информационного взаимодействия и административного сотрудничества регуляторов финансового рынка, задачи и полномочия наднационального органа по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС.

На заседании был рассмотрен проект "дорожной карты" по формированию единого биржевого пространства ЕАЭС. Она дополняет концепцию и является одним из ее структурных элементов. Проект "дорожной карты" состоит из четырех разделов и содержит все необходимые аспекты биржевой торговли финансовыми инструментами в странах Союза. Это взаимный допуск брокеров и дилеров, взаимное признание и допуск финансовых инструментов, общая система раскрытия информации, электронное взаимодействие по унифицированным форматам и интегрированная система расчётов и клиринга. Проект "дорожной карты" будет в дальнейшем доработан и представлен на следующем заседании Консультативного комитета в декабре.

По итогам обсуждения одобрена согласованная редакция разделов по рынку ценных бумаг, страховому и банковскому секторам Плана гармонизации законодательства государств ЕАЭС в финансовой сфере. Этот документ закладывает интегрированную правовую основу для создания общего финансового рынка. План предполагает принятие согласованных, гармонизированных требований по допуску на финансовые рынки и к деятельности участников финансового рынка, обеспечение условий для взаимного признания лицензий, осуществление гармонизации надзорных требований, согласование единых требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.

В ходе заседания рассмотрен проект Соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза. Разработанный документ будет способствовать формированию единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС. Он предусматривает предоставление лицам любого государства-члена права на поставку и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий, признание квалификационных аттестатов аудиторов, а также аудиторских заключений (отчетов), выдаваемых аудиторской организацией одного государства на территории других стран Союза.

Подготовленный проект Соглашения о взаимодействии по обмену сведениями, входящими в состав кредитных историй, который также был представлен для обсуждения, будет способствовать развитию трансграничного кредитования в рамках Союза. Документ позволит создать благоприятные условия для резидентов государств ЕАЭС при их обращении за кредитами в банки, находящиеся в странах Союза.

Справка

Консультативный комитет по финансовым рынкам создан решением Коллегии ЕЭК № 199 от 25 октября 2012 года. Председателем комитета является член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. Комитет является консультативным органом ЕЭК, к основному направлению деятельности которого относятся вопросы регулирования финансовых рынков государств-членов ЕАЭС, валютного регулирования и валютного контроля в соответствии со статьями 64 и 70 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.