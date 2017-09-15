Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Автозак, перевозивший заключенных, попал в ДТПАвтозак, перевозивший заключенных, попал в ДТППрофильный Комитет ЕЭК одобрил концептуальные документы по формированию общего финансового рынка ЕАЭСПрофильный Комитет ЕЭК одобрил концептуальные документы по формированию общего финансового рынка ЕАЭС

ТПП РФ проведет интеллектуальный квест для предпринимателей на III Форуме стран-участниц ШОС и БРИКС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tpp-rf-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448027-ru.html

Похожие новости

Подписано Решение Совбеза КР "О мерах по подготовке и проведению выборов президента КР"

В Бишкеке стартовал V Международный форум "Антиконтрафакт"

Стартовал международный форум "Антиконтрафакт-2017"

В Бишкеке начнет свою работу Международный форум "Антиконтрафакт-2017"

На форуме в Уфе обсудят перспективы развития франчайзинга на пространстве стран ШОС и БРИКС

15 сентября 2017, 13:22       Комментарии

БИШКЕК, 15.09.17. /Кабар/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) выступила инициатором проведения квеста для предпринимателей на площадке III Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщили в пресс-службе Третьего форума малого бизнеса регионов стран участниц ШОС и БРИКС.
Впервые в истории форума участники смогут попробовать силы в интеллектуальной викторине, которая позволит оценить знания в областях, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, продемонстрировать общий уровень эрудиции и получить новую полезную информацию.
Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ), при поддержке которой состоится III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, проведет для участников квест "Навигатор успеха". Он представляет собой многоступенчатую интеллектуальную викторину, в основу которой лег информационный проект "Навигатор успеха", запущенный ТПП РФ в 2016 году.
"Никогда ранее развитие технологий не было таким стремительным. Чтобы оставаться успешным и конкурентоспособным, бизнесу необходимо непрерывно адаптироваться к новым вызовам времени. В ТПП РФ действует уникальный сервис "Навигатор успеха", позволяющий предпринимателям в онлайн-режиме бесплатно получать необходимую информацию по ведению бизнеса. Дважды в неделю мы делимся проверенными инструментами решения бизнес-ситуаций и совершенствования бизнес-процессов, напоминаем о сроках сдачи отчетности, рассказываем о важных изменениях в законодательстве.
Подписаться на проект можно в два шага на сайте ТПП РФ, с любых мобильных устройств. "Навигатор успеха" для предпринимателя – именно та цифровая экономика, о которой говорил наш президент - это юрист, бухгалтер, маркетолог, кадровик и другие специалисты, которые сопровождают малый бизнес с помощью новых технологий. Это уникальная экономия времени и средств, которые можно использовать на развитие бизнеса", – отмечает Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.
Бизнес-квест будет разделен на 6 станций, каждая из которой посвящена определенной рубрике информационного проекта "Навигатор успеха": "Инструменты развития бизнеса", "Бухгалтерское и налоговое сопровождение", "Юридическое сопровождение", "Компас управленческих решений", "Словарь непонятных терминов". Проходить станции можно в любом порядке, сам квест займет от 10 до 30 минут. Чтобы пройти один этап испытания интеллектуального характера, участнику квеста нужно будет случайным образом выбрать карточку с вопросом и дать устный ответ. За правильные ответы начисляются баллы, победителем станет игрок, набравший наибольшее количество баллов.
III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 28-29 сентября 2017 года. Ожидается, что в течение двух дней в мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Форум проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Делового Совета ШОС. Спонсор форума – АО "БЭСК".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум