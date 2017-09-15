ТПП РФ проведет интеллектуальный квест для предпринимателей на III Форуме стран-участниц ШОС и БРИКС

15 сентября 2017, 13:22 Комментарии

БИШКЕК, 15.09.17. /Кабар/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) выступила инициатором проведения квеста для предпринимателей на площадке III Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщили в пресс-службе Третьего форума малого бизнеса регионов стран участниц ШОС и БРИКС.

Впервые в истории форума участники смогут попробовать силы в интеллектуальной викторине, которая позволит оценить знания в областях, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, продемонстрировать общий уровень эрудиции и получить новую полезную информацию.

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ), при поддержке которой состоится III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, проведет для участников квест "Навигатор успеха". Он представляет собой многоступенчатую интеллектуальную викторину, в основу которой лег информационный проект "Навигатор успеха", запущенный ТПП РФ в 2016 году.

"Никогда ранее развитие технологий не было таким стремительным. Чтобы оставаться успешным и конкурентоспособным, бизнесу необходимо непрерывно адаптироваться к новым вызовам времени. В ТПП РФ действует уникальный сервис "Навигатор успеха", позволяющий предпринимателям в онлайн-режиме бесплатно получать необходимую информацию по ведению бизнеса. Дважды в неделю мы делимся проверенными инструментами решения бизнес-ситуаций и совершенствования бизнес-процессов, напоминаем о сроках сдачи отчетности, рассказываем о важных изменениях в законодательстве.

Подписаться на проект можно в два шага на сайте ТПП РФ, с любых мобильных устройств. "Навигатор успеха" для предпринимателя – именно та цифровая экономика, о которой говорил наш президент - это юрист, бухгалтер, маркетолог, кадровик и другие специалисты, которые сопровождают малый бизнес с помощью новых технологий. Это уникальная экономия времени и средств, которые можно использовать на развитие бизнеса", – отмечает Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Бизнес-квест будет разделен на 6 станций, каждая из которой посвящена определенной рубрике информационного проекта "Навигатор успеха": "Инструменты развития бизнеса", "Бухгалтерское и налоговое сопровождение", "Юридическое сопровождение", "Компас управленческих решений", "Словарь непонятных терминов". Проходить станции можно в любом порядке, сам квест займет от 10 до 30 минут. Чтобы пройти один этап испытания интеллектуального характера, участнику квеста нужно будет случайным образом выбрать карточку с вопросом и дать устный ответ. За правильные ответы начисляются баллы, победителем станет игрок, набравший наибольшее количество баллов.

III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 28-29 сентября 2017 года. Ожидается, что в течение двух дней в мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Форум проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Делового Совета ШОС. Спонсор форума – АО "БЭСК".