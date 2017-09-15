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11,5 лет тюрьмы для Жапарова. Горсуд оставил решение райсуда в силе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366365_11...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448026-ru.html

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15 сентября 2017, 12:54       Комментарии

Бишкекский городской суд сегодня, 15 сентября, вынес решение в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Суд второй инстанции оставил приговор Первомайского районного суда в силе.
Служители Фемиды отметили, что вина подсудимого доказана. В итоге судейская коллегия приговорила Жапарова к 11,5 лет лишения свободы.
Отметим в конце марта подсудимый был задержан и доставлен в ГКНБ КР. В отношении него было возбужденно уголовное дело по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР. Также ему инкриминировались подготовка и проведение митингов в селе Саруу и городе Каракол в октябре 2013 года. Тогда в заложники был захвачен полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев.
Сторона защиты не была согласна с решением суда первой инстанции и обратилась с апелляционной жалобой в Бишкекский горсуд. Однако и здесь оправдать их подзащитного не удалось.

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