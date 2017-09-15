11,5 лет тюрьмы для Жапарова. Горсуд оставил решение райсуда в силе

15 сентября 2017, 12:54 Комментарии

Бишкекский городской суд сегодня, 15 сентября, вынес решение в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Суд второй инстанции оставил приговор Первомайского районного суда в силе.

Служители Фемиды отметили, что вина подсудимого доказана. В итоге судейская коллегия приговорила Жапарова к 11,5 лет лишения свободы.

Отметим в конце марта подсудимый был задержан и доставлен в ГКНБ КР. В отношении него было возбужденно уголовное дело по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР. Также ему инкриминировались подготовка и проведение митингов в селе Саруу и городе Каракол в октябре 2013 года. Тогда в заложники был захвачен полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмилбек Каптагаев.

Сторона защиты не была согласна с решением суда первой инстанции и обратилась с апелляционной жалобой в Бишкекский горсуд. Однако и здесь оправдать их подзащитного не удалось.