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Против президента Бразилии выдвинули новые обвинения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366366_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448025-ru.html

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15 сентября 2017, 13:04       Комментарии

В отношении президента Бразилии Мишела Темера выдвинуты
новые обвинения - в препятствовании правосудию и рэкете. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Это второй набор уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. Сам президент решительно отверг все утверждения о причастности к правонарушениям.
В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом. Однако обвинения остаются в силе и им может быть дан дальнейший ход, как только Темер покинет свой пост. Его срок на посту главы государства заканчивается 1 января 2019 года.
Большинство коррупционных схем, которые расследуются в отношении ведущих политиков Бразилии, связаны с откатами в обмен на контракты государственных предприятий или дешевые кредиты от государственного банка развития страны.
Ранее главный федеральный прокурор Родриго Жанот направил в Верховный суд запрос о предъявлении обвинений в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Их подозревают в организации преступного сообщества. 12 июля Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения.

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