Садыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсуда

15 сентября 2017, 12:33 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда в отношении экс-депутата и оппозиционного политика Садыра Жапарова.

Против него было возбуждено дело по статьям "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.

Первомайский райсуд 2 августа приговорил Жапарова к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Первая инстанция оправдала его про трем статьям, но осудила за захват заложника. По решению суда Садыр Жапаров будет содержаться в колонии усиленного режима. Каждый день, проведенный в СИЗО (с 25 марта 2017 года), исчисляется как два дня в колонии.

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