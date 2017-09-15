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Депутата Матраимова обвинили в задержке рейса из Бишкека в ОшДепутата Матраимова обвинили в задержке рейса из Бишкека в ОшСуд Жапарова. Последнее слово подсудимого: Дело против меня - политзаказСуд Жапарова. Последнее слово подсудимого: Дело против меня - политзаказ

Садыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсуда

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448024-ru.html

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Мирное решение вопроса "Кумтора" сыграет решающую роль в экономике страны — Богдецкий

15 сентября 2017, 12:33       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда в отношении экс-депутата и оппозиционного политика Садыра Жапарова.
Против него было возбуждено дело по статьям "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.
Первомайский райсуд 2 августа приговорил Жапарова к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Первая инстанция оправдала его про трем статьям, но осудила за захват заложника. По решению суда Садыр Жапаров будет содержаться в колонии усиленного режима. Каждый день, проведенный в СИЗО (с 25 марта 2017 года), исчисляется как два дня в колонии.
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