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11,5 лет тюрьмы для Жапарова. Горсуд оставил решение райсуда в силе11,5 лет тюрьмы для Жапарова. Горсуд оставил решение райсуда в силеДело Саляновой. Подсудимая предоставила копию лицензии ЕлисееваДело Саляновой. Подсудимая предоставила копию лицензии Елисеева

Дело Саляновой: Начался допрос подсудимой

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/delo-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448023-ru.html

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15 сентября 2017, 12:49       Комментарии

В Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.
Со слов подсудимой, законных оснований для отказа в возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву не было. Закон от 1999 года, действовавший на тот момент, не предусматривал причин, по которым Елисееву могли бы отказать в возобновлении лицензии. Совсем недавно, 2 года назад, был принят новый закон.
"Все, кто давал показания, говорили, что лицензия была возобновлена законно. Если бы она не была возобновлена, это было бы нарушением закона. Об этом говорил свидетель обвинения Иванов, он был членом квалификационной комиссии. Он четко сказал, что невозобновление было бы нарушением закона, то же самое сказал депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов. По его словам, учитывая, что он был в оппозиции, то вынужден был пойти на грубое нарушение закона, не возобновив лицензию. В законе об адвокатской деятельности нет ни одного слова о том, что руководитель министерства или работники ведомства могут принимать решения с учетом личности кого-либо", — рассказала она.
Отвечая на вопрос адвоката, Салянова сказала, что на момент подписания приказа о возобновлении лицензии особого интереса к личности Елисеева не проявляла.
"Во всех процессуальных документах говорится о том, что министр принимает окончательное решение, которое соответствует закону. Конечно, плохое знание законодательства и большая политическая мотивированность вынудили следователя писать такие абсурдные вещи про меня", — добавила Аида Салянова.
Напомним, на депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Аиду Салянову завели уголовное дело. Генеральная прокуратура и ГКНБ считают, что, будучи главой Минюста, она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после апрельских событий 2010 года.

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