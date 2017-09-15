Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Гарварде вручили Шнобелевские премииВ Гарварде вручили Шнобелевские премииСадыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсудаСадыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсуда

Депутата Матраимова обвинили в задержке рейса из Бишкека в Ош

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448022-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке обсудили реализацию концепций госполитики в религиозной сфере и укрепления единства народа

Садыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсуда

Стивен Сигал приехал в Бишкек для встречи с Сапаром Исаковым

Автозак с заключенными упал на бок на трассе Бишкек — Ош

Стивен Сигал в Бишкеке. Обсуждает подготовку к следующим Играм кочевников

15 сентября 2017, 12:34       Комментарии

Пользователь социальной сети Facebook Дамира Акунова опубликовала пост о том, что накануне, 14 сентября, рейс из Бишкека был задержан по требованию депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Искендера Матраимова.
По словам Д.Акуновой, рейс DJ — 117 «Бишкек — Ош» авиакомпании Tez Jet, который должны были отправить из столицы 14 сентября в 19:45, был отправлен на час позже.
"Виной всему этому только один (!) человек. Весь самолет час ждал только одного (!) человека — Матраимова Искандера, депутата ЖК. Только через час положенного времени прибыл подвыпивший "слуга народа". Половина салона были маленькие дети, проголодавшиеся и уставшие, плакали хором. Когда же закончится этот беспредел??? Кто-нибудь будет проверять такое беззаконие? Только что приземлились в Оше", — написала она.
В компании сообщили, что самолет задержался по техническим причинам. Сам депутат Матраимов пояснил K-News, что на самолет он сел во время.
"Мы с другим депутатом Жыргалбеком Калмаматовым приехали за 40 минут до посадки и ждали. В авиакомпании нам сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. Как только мы сели, мы сразу же тронулись с места. Я сам уже долгое время не пью, поэтому был трезвый", — заключил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум