Депутата Матраимова обвинили в задержке рейса из Бишкека в Ош

15 сентября 2017, 12:34 Комментарии

Пользователь социальной сети Facebook Дамира Акунова опубликовала пост о том, что накануне, 14 сентября, рейс из Бишкека был задержан по требованию депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Искендера Матраимова.

По словам Д.Акуновой, рейс DJ — 117 «Бишкек — Ош» авиакомпании Tez Jet, который должны были отправить из столицы 14 сентября в 19:45, был отправлен на час позже.

"Виной всему этому только один (!) человек. Весь самолет час ждал только одного (!) человека — Матраимова Искандера, депутата ЖК. Только через час положенного времени прибыл подвыпивший "слуга народа". Половина салона были маленькие дети, проголодавшиеся и уставшие, плакали хором. Когда же закончится этот беспредел??? Кто-нибудь будет проверять такое беззаконие? Только что приземлились в Оше", — написала она.

В компании сообщили, что самолет задержался по техническим причинам. Сам депутат Матраимов пояснил K-News, что на самолет он сел во время.

"Мы с другим депутатом Жыргалбеком Калмаматовым приехали за 40 минут до посадки и ждали. В авиакомпании нам сообщили, что рейс задерживается по техническим причинам. Как только мы сели, мы сразу же тронулись с места. Я сам уже долгое время не пью, поэтому был трезвый", — заключил он.