В "Кумтор Голд Компани" назначили нового генерального менеджера

15 сентября 2017, 12:11 Комментарии

Генеральным менеджером "Кумтор Голд Компани" назначен Болотбек Идирисов. Об этом сообщили в ОАО "Кыргызалтын".

В компании сообщили, что согласно последним достигнутым договоренностям в числе управленцев предприятия "Кумтор" будет три кыргызстанца. В их числе Болотбек Идирисов, который назначен генеральным менеджером "Кумтор Голд Компани". Его представили коллективу вчера, 14 сентября.

49-летний Болотбек Идирисов имеет 25-летний опыт работы в различных сферах промышленности. В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ) по специальности "маркшейдер", а в 2001 году поступил в Кыргызский горный институт имени А. Асаналиева на специальность "подземная разработка месторождений полезных ископаемых", квалификация – "горный инженер".

С 1992-го по 1993 год проработал в ОАО "Кыргызгидспецстрой" маркшейдером на строительстве Нарынского каскада гидроэлектростанций.

Трудовую производственную деятельность Болотбек Идирисов начал на Кумторе в 1995 году в качестве маркшейдера. Затем проработал в должности старшего инженера, главного инженера и начальника горно-производственного отдела. В 2012 году стал директором отдела по соблюдению нормативной базы и реализации проектов, в этой должности он проработал два года. С 2015 года и до назначения на нынешнюю должность работал в качестве менеджера горно-производственного отдела.

Напомним, 11 сентября правительство и компания "Центерра Голд Инк." подписали новое соглашение. Согласно ему, канадская компания готова направить 50 миллионов долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства в первую очередь планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Также увеличен ежегодный экологический платеж до 3 миллионов. Предусмотрен и ряд других условий для защиты экологии региона. Кроме того, изменен менеджмент компании "Кумтор Голд Компани", в котором будет три представителя КР.