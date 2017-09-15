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Садыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсудаСадыра Жапарова посадить в колонию — решение Бишкекского горсудаВС вынес решение. Келдибеков и Масалиев не будут участвовать в президентских выборахВС вынес решение. Келдибеков и Масалиев не будут участвовать в президентских выборах

Суд Жапарова. Последнее слово подсудимого: Дело против меня - политзаказ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366362_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448020-ru.html

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15 сентября 2017, 12:24       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Бишкекском городском суде проходит процесс по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Судья предоставил подсудимому выступить с последим словом.
В ходе своего выступления Жапаров заявил, что он не виновен в преступлении, в котором его обвиняют. По его словам, экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмиль Каптагаев рассказал всю правду. В частности, что люди, которые организовали беспорядки в селе Саруу и взяли его в заложники, уже наказаны.
Кроме того, Жапаров заявил, что нет ни одного доказательства его вины. А показания Кенжебека Джумабаева были даны под пытками. И эти свидетельствования были подкреплены еще несколькими показаниями, которые также были получены под угрозой расправы.
Подсудимый также отметил, что дело в отношении него просто сфабриковано. И если были бы другие заявленные свидетели, о которых просила сторона защиты, то все встало бы на свои места и его отпустили.
"Если не исполняли требования власти, вы попытались бы вместе с нами убедиться в том, что я не виновен. Власти ведь знают, что свидетели, о которых мы говорили, сказали правду, и вам пришлось меня отпустить. Но, вы не стали этого делать, потому что вы исполняете заказ", - сказал Жапаров.
Выслушав слова подсудимого, судейская коллегия удалилась в совещательную комнату.

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