Суд Жапарова. Последнее слово подсудимого: Дело против меня - политзаказ

15 сентября 2017, 12:24 Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Бишкекском городском суде проходит процесс по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Судья предоставил подсудимому выступить с последим словом.

В ходе своего выступления Жапаров заявил, что он не виновен в преступлении, в котором его обвиняют. По его словам, экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмиль Каптагаев рассказал всю правду. В частности, что люди, которые организовали беспорядки в селе Саруу и взяли его в заложники, уже наказаны.

Кроме того, Жапаров заявил, что нет ни одного доказательства его вины. А показания Кенжебека Джумабаева были даны под пытками. И эти свидетельствования были подкреплены еще несколькими показаниями, которые также были получены под угрозой расправы.

Подсудимый также отметил, что дело в отношении него просто сфабриковано. И если были бы другие заявленные свидетели, о которых просила сторона защиты, то все встало бы на свои места и его отпустили.

"Если не исполняли требования власти, вы попытались бы вместе с нами убедиться в том, что я не виновен. Власти ведь знают, что свидетели, о которых мы говорили, сказали правду, и вам пришлось меня отпустить. Но, вы не стали этого делать, потому что вы исполняете заказ", - сказал Жапаров.

Выслушав слова подсудимого, судейская коллегия удалилась в совещательную комнату.