В Гарварде вручили Шнобелевские премии

15 сентября 2017, 12:36 Комментарии

В Гарвардском университете состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевских премий. Десять наград, как уточняется на сайте мероприятия, получили ученые, которые совершили открытия, "сначала заставившие людей смеяться, а затем задуматься".

Наиболее востребованным в современной науке в ходе церемонии, как пишет РБК со ссылкой на The Guardian, было признано исследование физика Марка-Антуана Фардина "О реологии кошек". В нем ученый доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить "за рамки обычных физических границ". Как утверждалось в его теоретическом трактате, кошки "технически" могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их "сверхъестественной способности" принимать форму емкости, в которой они находятся. При этом более взрослые кошки, как отмечал ученый, "растекаются" быстрее, чем котята.

Интерес Фардина к этой теме возник, как пояснил он The Guardian, в связи с абсурдными фотографиями "контейнеров, заполненных кошками", в интернете. "Это действительно вызвало некоторые интересные вопросы о том, что значит быть жидкостью, поэтому я подумал, что это можно использовать для того, чтобы обозначить на самом деле серьезные темы в области реологии (раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества. - Прим.ред.)", - заметил он. В удостоенной награды статье Фардина исследуется, как рассчитать "число Дебора" кошки - специальный термин, используемый для "описания текучести".

Вторую по значимости Шнобелевскую премию - Премию мира - организаторы церемонии вручили швейцарской команде ученых. Они выяснили, что игра на музыкальном духовом инструменте аборигенов Австралии диджериду облегчает симптомы обструктивного апноэ сна - частых остановок дыхания во сне - и уменьшает храп. Это, как утверждают исследователи, может быть связано с положительным эффектом занятий с диджериду на мышцы языка и сокращением в связи с этим "жировых подушек" в горле.

Этот подход, как замечает The Guardian, уже набирает популярность среди пациентов. Один из авторов исследования решился работать в качестве "терапевтического диджериду-инструктора" и уже обучил методу около 2,5 тыс. страдающих от этих симптомов больных.

Награда по экономике в свою очередь досталась автору исследования о том, как контакт с живым крокодилом влияет на желание человека играть в азартные игры. Для этого он провел эксперимент, в котором его участникам предлагалось делать ставки в электронной версии слот-машины. При этом некоторым из испытуемых, перед тем как сделать ставки, ученый давал подержать в руках метрового крокодила.

Другими лауреатами Шнобелевской премии стали французские нейробиологи, которые первыми идентифицировали "мозговые цепи, лежащие в основе ненависти к сыру". Во время того как участники эксперимента лежали в МРТ-сканере, ученые просили их понюхать чеддер, козий сыр и швейцарский грюйер. Так, согласно результатам исследования мозга испытуемых, была определена область, называемая базальными ганглиями. Именно она, как уверены ученые, является "нервным эпицентром отвращения к сыру".​​