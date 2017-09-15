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Дело Саляновой: Начался допрос подсудимойДело Саляновой: Начался допрос подсудимойВ Гарварде вручили Шнобелевские премииВ Гарварде вручили Шнобелевские премии

Дело Саляновой. Подсудимая предоставила копию лицензии Елисеева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366364_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448018-ru.html

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15 сентября 2017, 12:37       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Ленинском районном суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой. Ее обвиняют в злоупотреблении должностным положением.
В суде экс-глава Минюста продемонстрировала копию адвокатской лицензии Елисеева. В ней написано, что ее обладателю дается право заниматься адвокатской деятельностью на территории Кыргызской Республики. В Латвии с данным документом он не мог работать, отметила Салянова.
Генеральная прокуратура, возбудив дело, указала, что Елисеев использовал лицензию, чтобы проживать и работать в Латвии. При этом надзорный орган не уточнил детали того, где эта лицензия действительна. Вместо прокуратуры это сделал Омурбек Текебаев. Он отправил запрос своим коллегам в Латвию.
Подсудимая добавила, что 26 декабря 2016 года генпрокурор возбудил дело, и только через два дня отправил запрос в Латвийскую Республику.
"На сайте коммерческих предприятий, где указываются наименования коммерческих организаций, указываются люди, которые учреждают. Там указывается, что Елисеев создал компанию в конце апреля. То есть за два месяца до того, как возобновил лицензию. Вместо следствия эту работу сделал Омурбек Текебаев, запросив информацию у коллег в Латвии", - сообщила подсудимая.

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