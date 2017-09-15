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Стивен Сигал приехал в Бишкек для встречи с Сапаром Исаковым

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448017-ru.html

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Стивен Сигал в Бишкеке. Обсуждает подготовку к следующим Играм кочевников

15 сентября 2017, 11:59       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Известный актер Стивен Сигал приехал в Бишкек, чтобы поделиться идеями об организации III Всемирных игр кочевников, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
В пятницу, 15 сентября, Стивена Сигала примет премьер-министр Сапар Исаков.
"Будут обсуждаться вопросы подготовки к ВИК-2018. У Стивена Сигала есть идеи по улучшению соревнований и повышению их привлекательности", - сообщили в пресс-службе кабмина.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Актер Стивен Сигал на открытии вторых Всемирных игр кочевников Стивен Сигал является послом Всемирных игр кочевников. В 2016 году на вторых ВИК он верхом на коне и в одеянии, похожем на доспехи, открывал парад участников. Ранее актер поздравил Исакова с назначением на пост премьер-министра.
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