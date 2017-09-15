Стивен Сигал приехал в Бишкек для встречи с Сапаром Исаковым

15 сентября 2017, 11:59 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Известный актер Стивен Сигал приехал в Бишкек, чтобы поделиться идеями об организации III Всемирных игр кочевников, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

В пятницу, 15 сентября, Стивена Сигала примет премьер-министр Сапар Исаков.

"Будут обсуждаться вопросы подготовки к ВИК-2018. У Стивена Сигала есть идеи по улучшению соревнований и повышению их привлекательности", - сообщили в пресс-службе кабмина.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Актер Стивен Сигал на открытии вторых Всемирных игр кочевников Стивен Сигал является послом Всемирных игр кочевников. В 2016 году на вторых ВИК он верхом на коне и в одеянии, похожем на доспехи, открывал парад участников. Ранее актер поздравил Исакова с назначением на пост премьер-министра.

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