ВС вынес решение. Келдибеков и Масалиев не будут участвовать в президентских выборах

15 сентября 2017, 12:18 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев не будут участвовать в президентских выборах, которые состоятся 15 октября этого года, об этом сообщается на сайте Верховного суда.

В частности, 13 сентября судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда КР рассмотрела кассационную жалобу А.Келдибекова на решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому оставлено в силе постановление ЦИК КР от 4 сентября 2017 года об отказе в регистрации кандидатом на должность Президента КР А.Келдибекову в связи с непогашенной и неснятой судимостью.

Постановлением судебной коллегии Верховного суда КР решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.

Также судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда КР рассмотрела кассационную жалобу кандидата на должность Президента КР И.Масалиева на определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому судом первой инстанции кандидату было отказано в принятии административного иска в связи с пропуском срока на обращение в суд.

Постановлением судебной коллегии Верховного суда определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.