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ВС вынес решение. Келдибеков и Масалиев не будут участвовать в президентских выборах

Источник:
http://kabar.kg/news/vs-vynes-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448016-ru.html

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15 сентября 2017, 12:18       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев не будут участвовать в президентских выборах, которые состоятся 15 октября этого года, об этом сообщается на сайте Верховного суда.
В частности, 13 сентября судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда КР рассмотрела кассационную жалобу А.Келдибекова на решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому оставлено в силе постановление ЦИК КР от 4 сентября 2017 года об отказе в регистрации кандидатом на должность Президента КР А.Келдибекову в связи с непогашенной и неснятой судимостью.
Постановлением судебной коллегии Верховного суда КР решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.
Также судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда КР рассмотрела кассационную жалобу кандидата на должность Президента КР И.Масалиева на определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому судом первой инстанции кандидату было отказано в принятии административного иска в связи с пропуском срока на обращение в суд.
Постановлением судебной коллегии Верховного суда определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.

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