Назначен новый генеральный менеджер ЗАО "Кумтор Голд Компани"

15 сентября 2017, 11:55 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Благодаря достигнутым договоренностям между правительством Кыргызстана и ЗАО "Кумтор Голд Компани" в числе управленцев предприятием "Кумтор" будут три кыргызстанца. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ОАО "Кыргызалтын".

Отмечается, что генеральным менеджером "Кумтор Голд Компани" назначен Болотбек Идирисов.

Официальное представление нового руководителя коллективу "Кумтор Голд Компани" состоялось вчера, 14 сентября 2017 года.

Как ранее сообщал премьер-министр Сапар Исаков в ходе ознакомления с деятельностью ЗАО "Кумтор Голд Компани", существующий менеджмент горнодобывающего предприятия, осуществляющего добычу золота на месторождении "Кумтор" в Иссык-Кульской области, будет пересмотрен.

"Здесь образуют 5 департаментов, которые будут управлять предприятием ЗАО "Кумтор Голд Компани". Из пяти директоров, которые возглавят указанные департаменты, троих назначат из числа граждан Кыргызстана", – сказал во время встречи 9 сентября Сапар Исаков.

Болотбек Имашевич Идирисов родился 25 сентября 1968 года в селе Джети-Огуз Иссык-Кульской области.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ) по специальности "маркшейдер".

В 2001 году поступил в Кыргызский горный институт имени А.Асаналиева на специальность "подземная разработка месторождений полезных ископаемых", квалификация – "горный инженер".

С 1992-го по 1993 год проработал в ОАО "Кыргызгидспецстрой" маркшейдером на строительстве Нарынского каскада гидроэлектростанций.

Трудовую производственную деятельность Болотбек Идирисов начал на Кумторе в 1995 году в качестве маркшейдера. Затем проработал в должности старшего инженера, главного инженера и начальника горно-производственного отдела. В 2012 году стал директором отдела по соблюдению нормативной базы и реализации проектов, в этой должности он проработал два года.

С 2015 года и до назначения на нынешнюю должность работал в качестве менеджера горно-производственного отдела.