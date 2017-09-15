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Салянова: Я не могла отказать Елисееву в возобновлении адвокатской лицензии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366355_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448014-ru.html

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15 сентября 2017, 11:25       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Ленинском районном суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой. Ее обвиняют в злоупотреблении должностным положением.
Салянова, отвечая на вопрос адвоката Чинары Джакупбековой о законности отказа в возобновлении лицензии Елисеева, сказала, что у нее не было причин для отказа. Если бы она не подписала документы, то действовала бы незаконно.
Кроме того, подсудимая отметила, что решение о возобновлении лицензии Елисееву принимала квалификационная комиссия. А Салянова поставила свою подпись из-за того, что запретов в рамках законодательства не было.

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