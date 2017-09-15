Автозак с заключенными попал в аварию на трассе Бишкек - Ош

15 сентября 2017, 11:40 Комментарии

Сегодня утром, 15 сентября, на автодороге Бишкек - Ош автозак с заключенными попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По ее данным, в автозаке ехали около 20 человек, пострадали двое заключенных и один водитель. Перевозимые осужденные совершали этап из Оша в столицу. Однако доехать до конечного пункта им не удалось, спецмашина попала в аварию. На данный момент нет точной информации о причинах ДТП.

"Они попали в ДТП, пострадали двое осужденных и один водитель. Им была оказана медицинская помощь, пострадавшие направлены в Жайылскую больницу. На место ДТП выехала следственная группа и дополнительная машина. Как они доедут, мы дадим дополнительную информацию", - отметили в пресс-службе ГСИН КР.