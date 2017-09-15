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Автозак с заключенными попал в аварию на трассе Бишкек - Ош

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366357_av...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448013-ru.html

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15 сентября 2017, 11:40       Комментарии

Сегодня утром, 15 сентября, на автодороге Бишкек - Ош автозак с заключенными попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.
По ее данным, в автозаке ехали около 20 человек, пострадали двое заключенных и один водитель. Перевозимые осужденные совершали этап из Оша в столицу. Однако доехать до конечного пункта им не удалось, спецмашина попала в аварию. На данный момент нет точной информации о причинах ДТП.
"Они попали в ДТП, пострадали двое осужденных и один водитель. Им была оказана медицинская помощь, пострадавшие направлены в Жайылскую больницу. На место ДТП выехала следственная группа и дополнительная машина. Как они доедут, мы дадим дополнительную информацию", - отметили в пресс-службе ГСИН КР.

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