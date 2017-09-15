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Рейтинг благотворительности: кыргызстанцы стали меньше помогать друг другу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366345_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448012-ru.html

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15 сентября 2017, 11:46       Комментарии

За последний год в Кыргызстане меньше стали заниматься благотворительностью. Об этом свидетельствуют данные международного благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF) за 2017 год.
Первую строчку рейтинга благотворительности заняла Мьянма. По данным исследователей, пожертвования делает 91% населения страны. На второй строчке - Индонезия, а на третьей - Кения. В десятку лидеров также вошли Новая Зеландия, США, Австралия, Канада, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды.
Меньше всего филантропия развита в Йемене.
Кыргызстан в мировом рейтинге благотворительности занял 85-е место и это самый худший за последние годы результат. В прошлом году Кыргызстан находился на 34 строчке рейтинга. По данным исследования, лишь 30% населения выразило желание заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся.
Среди стран Центральной Азии чаще всего на призыв о помощи откликаются жители Узбекистана (38-е место) и Таджикистана (50-е место). Туркменистан в рейтинге занял 69-е место, Казахстан - 87-е место.
Всемирный индекс благотворительности (The World Giving Index) - это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения отношения их населения к благотворительной помощи. Индекс рассчитывается по результатам опросов жителей исследуемых стран о том, занимались ли они ранее волонтерской деятельностью, могли бы помочь незнакомцу, как часто раздают милостыни и другое.
В этом году в рейтинг вошли 139 стран мира, где были опрошены 146 тысяч человек.

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