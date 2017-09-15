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Стивен Сигал в Бишкеке. Обсуждает подготовку к следующим Играм кочевников

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366360_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448011-ru.html

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15 сентября 2017, 11:54       Комментарии

Актер Стивен Сигал, известный зрителям по голливудским боевикам, приехал в Бишкек. У артиста есть идеи, касающиеся следующих Игр кочевников, которые намечены на осень 2018 года. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе правительства.
Известный артист прибыл в Бишкек по личной инициативе и сегодня, как сообщили наши источники, его примет премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Как нам стало известно, Стивен Сигал представит ряд предположений, касающихся развития и популяризации Всемирных игр кочевников.
Сигал был одним из главных почетных гостей на открытии Игр кочевников в 2016 году, и отметил тогда, что готов поддерживать организацию и проведение подобных состязаний.

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