Красный Полумесяц поможет РЦ "Оберег" построить детскую площадку

15 сентября 2017, 12:05 Комментарии

Сегодня, 15 сентября, Красный Полумесяц Кыргызстана выделил денежные средства в размере $3100 для того, чтобы у центра появилась возможность построить детскую площадку.

Вся деятельность РЦ "Оберег" направлена на коррекционную помощь и всестороннее развитие ребят с самыми сложными психическими и физическими заболеваниями: детский церебральный паралич, эпилепсия, синдром Дауна, умственная отсталость, аутизм (все они являются инвалидами 1-й и 2-й групп в возрасте от 10 лет и старше).

"У нас много воспитанников, и теперь у них появится собственная площадка, где они смогут играть, общаться, ведь это очень важно в их возрасте. Мы очень благодарны Красному Полумесяцу за помощь в реализации нашей мечты", - отметила директор РЦ "Оберег" Ольга Джабраилова.

"Совместными усилиями Красного Полумесяца КР и Турецкого Красного Полумесяца удалось реализовать мечту центра. Наша организация тесно сотрудничает с РЦ "Оберег", активно участвует в его жизни и мы всегда готовы помочь", - отметил в свою очередь президент Национального Общества Красного Полумесяца КР Азамат Баялинов.