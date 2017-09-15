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Автозак с заключенными упал на бок на трассе Бишкек — ОшАвтозак с заключенными упал на бок на трассе Бишкек — Ош

Красный Полумесяц поможет РЦ "Оберег" построить детскую площадку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366358_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448010-ru.html

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Министр культуры вручил писателям премию Правительства КР в области детской литературы

Министр культуры вручил писателям премию ПК в области детской литературы

15 сентября 2017, 12:05       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, Красный Полумесяц Кыргызстана выделил денежные средства в размере $3100 для того, чтобы у центра появилась возможность построить детскую площадку.
Вся деятельность РЦ "Оберег" направлена на коррекционную помощь и всестороннее развитие ребят с самыми сложными психическими и физическими заболеваниями: детский церебральный паралич, эпилепсия, синдром Дауна, умственная отсталость, аутизм (все они являются инвалидами 1-й и 2-й групп в возрасте от 10 лет и старше).
"У нас много воспитанников, и теперь у них появится собственная площадка, где они смогут играть, общаться, ведь это очень важно в их возрасте. Мы очень благодарны Красному Полумесяцу за помощь в реализации нашей мечты", - отметила директор РЦ "Оберег" Ольга Джабраилова.
"Совместными усилиями Красного Полумесяца КР и Турецкого Красного Полумесяца удалось реализовать мечту центра. Наша организация тесно сотрудничает с РЦ "Оберег", активно участвует в его жизни и мы всегда готовы помочь", - отметил в свою очередь президент Национального Общества Красного Полумесяца КР Азамат Баялинов.

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