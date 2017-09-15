Автозак с заключенными упал на бок на трассе Бишкек — Ош

15 сентября 2017, 11:55 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Автозак с заключенными попал в аварию на автотрассе Бишкек - Ош, сообщила пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.

ДТП произошло в пятницу утром по дороге из Оша в Бишкек. Водитель не справился с управлением и автомашина с 25 заключенными упал на бок. Пострадали сотрудник ГСИН (водитель) и двое заключенных, рассказали в ГСИН.

Трое пострадавших госпитализированы в Жайылскую районную больницу. Сбежавших заключенных нет.

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