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Автозак с заключенными упал на бок на трассе Бишкек — Ош

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448009-ru.html

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Семь улиц открылись в Бишкеке после ремонта — список

15 сентября 2017, 11:55       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Автозак с заключенными попал в аварию на автотрассе Бишкек - Ош, сообщила пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний.
ДТП произошло в пятницу утром по дороге из Оша в Бишкек. Водитель не справился с управлением и автомашина с 25 заключенными упал на бок. Пострадали сотрудник ГСИН (водитель) и двое заключенных, рассказали в ГСИН.
Трое пострадавших госпитализированы в Жайылскую районную больницу. Сбежавших заключенных нет.
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