Ду ю спик инглиш, или Как обслуживают пассажиров в аэропорту "Манас"

15 сентября 2017, 11:55 Комментарии

На днях в редакцию K-News с письмом обратились граждане Франции, Канады и Великобритании, которые поинтересовались, почему аэропорт "Манас", гордо именующий себя международным и претендующий в будущем на звание хаба, не может обеспечить гражданам, прибывающим в Кыргызстан и покидающим республику, нормальный уровень сервиса. По словам авторов письма, в аэропорту "Манас" с трудом можно найти сотрудников, владеющих английским языком. А о достаточном количестве пунктов паспортного контроля в относительно небольшом аэропорту и вовсе не приходится. Иностранцы, пожаловавшиеся на сервис в "Манасе", также сообщили, что из-за нерасторопности Таможенной службы, пограничников и внутренних служб аэропорта их самолет вылетел из Бишкека с опозданием. Как итог – туристы пропустили стыковочный рейс в Европу в Стамбуле, поскольку прибыли в турецкий мегаполис с опозданием.

Дабы выяснить, как на самом деле обстоят дела в "Манасе", корреспондент K-News обратилась в пресс-службу международного аэропорта. Выслушав претензии, о которых информагентству поведали иностранцы, в ОАО "МАМ" открестились от всех обвинений, заявив, что компания занимается исключительно тем, что предоставляет в распоряжение частных служб и государственных ведомств (ГПС и ГТС) помещения, а вопрос приема и обслуживания пассажиров находится не в их компетенции. По вопросам ненадлежащего обслуживания граждан и малого количества пунктов досмотра и пропуска пассажиров в ОАО "МАМ" посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу КР.

Представители данного ведомства оказались куда более общительными, нежели работники аэропорта "Манас", однако согласились ответить на интересующие вопросы только после письменного запроса. Спустя сутки K-News получил ответы от ГПС.

На обвинения пассажиров в незнании обслуживающим персоналом английского языка Пограничная служба проинформировала, что в марте 2017 года ведомством были организованы курсы английского языка.

"Около 20 сотрудников успешно окончили курсы и получили специальные сертификаты. Всего же доля знающих английский язык пограничников, несущих службу на данном КПП (в аэропорту "Манас"), составляет около 20%", — говорится в сообщении.

Получается, что в аэропорту все же имеются сотрудники, владеющие английским. Другое дело, что уровень владения международным языком оставляет желать лучшего. Да и тот факт, что изъясниться по-английски может лишь каждый пятый пограничник, отнюдь не впечатляет.

Для сравнения, на одном из сайтов по поиску работы в России опубликована вакансия на должность специалиста сопровождения продаж московского аэропорта "Домодедово". Так вот, одним из обязательных требований для рядового сотрудника авиаобъекта является знание английского языка на уровне Upper Intermediate и выше, не говоря уже о специалистах, работающих с пассажирами со всего мира напрямую.

Вернемся к Госпогранслужбе и количеству кабинок (ворот) для проверки документов. По данным ГПС КР, этот вопрос прорабатывается ведомством не первый год. Осенью 2016 года в зале прилета дополнительно к имеющимся кабинам паспортного контроля было выставлено еще 3 кабинки. Однако этого количества, судя по отзывам пассажиров, явно недостаточно.

"На сегодняшний день имеющиеся силы и средства контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" позволяют осуществлять проверку документов у лиц, пересекающих государственную границу, придерживаясь действующих нормативов, не в ущерб качеству осуществления государственной функции, комфортному обслуживанию пассажиров в аэропорту. При этом следует отметить, что упрощение или сокращение времени проверки документов у лиц, пересекающих государственную границу, может привести к снижению качества пограничного контроля, что является недопустимым, с учетом интересов национальной безопасности государства", — отметили в официальном сообщении сотрудники ГПС КР.

Впрочем, всей ответственности за происходящие в залах прилета и ожидания аэропорта "Манас" эксцессы в Государственной погранслужбе Кыргызстана с себя не снимают. Пограничники призналась ИА K-News, что "имеющаяся в настоящее время инфраструктура аэропорта, ограниченные площади залов оформления и система кондиционирования аэровокзального комплекса, действительно, не рассчитаны на существующий пассажиропоток, что особенно сказывается в часы пиковых нагрузок, когда в ограниченный период времени оформляется до 10 рейсов в одном секторе".

Что касается сбоев при проверке документов у пассажиров при оформлении на рейс или по прилету в Бишкек, на это в ГПС ответили следующее:

"Технические средства пограничного контроля, как и другие виды техники, могут давать сбои, однако высококвалифицированные специалисты готовы в короткие сроки устранить неполадки и возобновить работу".