Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Красный Полумесяц поможет РЦ "Оберег" построить детскую площадкуКрасный Полумесяц поможет РЦ "Оберег" построить детскую площадкуСтивен Сигал в Бишкеке. Обсуждает подготовку к следующим Играм кочевниковСтивен Сигал в Бишкеке. Обсуждает подготовку к следующим Играм кочевников

Ду ю спик инглиш, или Как обслуживают пассажиров в аэропорту "Манас"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/du-yu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448008-ru.html

Похожие новости

Пассажирский бус и Mitsubishi столкнулись в Бишкеке, 4 человека госпитализированы

Близ Кара-Балты бус с пассажирами попал в ДТП, госпитализированы 5 человек

В аэропорту Оша задержаны таджикистанец и кыргызстанец с поддельными документами

Машина врезалась в дерево на Иссык-Куле, погиб пассажир

Positiff: Ремонт Нацгоспиталя, обновленный подземный переход и новый вариант трилогии эпоса "Манас"

15 сентября 2017, 11:55       Комментарии

На днях в редакцию K-News с письмом обратились граждане Франции, Канады и Великобритании, которые поинтересовались, почему аэропорт "Манас", гордо именующий себя международным и претендующий в будущем на звание хаба, не может обеспечить гражданам, прибывающим в Кыргызстан и покидающим республику, нормальный уровень сервиса. По словам авторов письма, в аэропорту "Манас" с трудом можно найти сотрудников, владеющих английским языком. А о достаточном количестве пунктов паспортного контроля в относительно небольшом аэропорту и вовсе не приходится. Иностранцы, пожаловавшиеся на сервис в "Манасе", также сообщили, что из-за нерасторопности Таможенной службы, пограничников и внутренних служб аэропорта их самолет вылетел из Бишкека с опозданием. Как итог – туристы пропустили стыковочный рейс в Европу в Стамбуле, поскольку прибыли в турецкий мегаполис с опозданием.
Дабы выяснить, как на самом деле обстоят дела в "Манасе", корреспондент K-News обратилась  в пресс-службу международного аэропорта. Выслушав претензии, о которых информагентству поведали иностранцы, в ОАО "МАМ" открестились от всех обвинений, заявив, что компания занимается исключительно тем, что предоставляет в распоряжение частных служб и государственных ведомств (ГПС и ГТС) помещения, а вопрос приема и обслуживания пассажиров находится не в их компетенции. По вопросам ненадлежащего обслуживания граждан и малого количества пунктов досмотра и пропуска пассажиров в ОАО "МАМ" посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу КР.
Представители данного ведомства оказались куда более общительными, нежели работники аэропорта "Манас", однако согласились ответить на интересующие вопросы только после письменного запроса. Спустя сутки K-News получил ответы от ГПС.
На обвинения пассажиров в незнании обслуживающим персоналом английского языка Пограничная служба проинформировала, что в марте 2017 года ведомством были организованы курсы английского языка.
"Около 20 сотрудников успешно окончили курсы и получили специальные сертификаты. Всего же доля знающих английский язык пограничников, несущих службу на данном КПП (в аэропорту "Манас"), составляет около 20%", — говорится в сообщении.
Получается, что в аэропорту все же имеются сотрудники, владеющие английским. Другое дело, что уровень владения международным языком оставляет желать лучшего. Да и тот факт, что изъясниться по-английски может лишь каждый пятый пограничник, отнюдь не впечатляет.
Для сравнения, на одном из сайтов по поиску работы в России опубликована вакансия на должность специалиста сопровождения продаж московского аэропорта "Домодедово". Так вот, одним из обязательных требований для рядового сотрудника авиаобъекта является знание английского языка на уровне Upper Intermediate и выше, не говоря уже о специалистах, работающих с пассажирами со всего мира напрямую.
Вернемся к Госпогранслужбе и количеству кабинок (ворот) для проверки документов. По данным ГПС КР, этот вопрос прорабатывается ведомством не первый год. Осенью 2016 года в зале прилета дополнительно к имеющимся кабинам паспортного контроля было выставлено еще 3 кабинки. Однако этого количества, судя по отзывам пассажиров, явно недостаточно.
"На сегодняшний день имеющиеся силы и средства контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" позволяют осуществлять проверку документов у лиц, пересекающих государственную границу, придерживаясь действующих нормативов, не в ущерб качеству осуществления государственной функции, комфортному обслуживанию пассажиров в аэропорту. При этом следует отметить, что упрощение или сокращение времени проверки документов у лиц, пересекающих государственную границу, может привести к снижению качества пограничного контроля, что является недопустимым, с учетом интересов национальной безопасности государства", — отметили в официальном сообщении сотрудники ГПС КР.
Впрочем, всей ответственности за происходящие в залах прилета и ожидания аэропорта "Манас" эксцессы в Государственной погранслужбе Кыргызстана с себя не снимают. Пограничники призналась ИА K-News, что "имеющаяся в настоящее время инфраструктура аэропорта, ограниченные площади залов оформления и система кондиционирования аэровокзального комплекса, действительно, не рассчитаны на существующий пассажиропоток, что особенно сказывается в часы пиковых нагрузок, когда в ограниченный период времени оформляется до 10 рейсов в одном секторе".
Что касается сбоев при проверке документов у пассажиров при оформлении на рейс или по прилету в Бишкек, на это в ГПС ответили следующее:
"Технические средства пограничного контроля, как и другие виды техники, могут давать сбои, однако высококвалифицированные специалисты готовы в короткие сроки устранить неполадки и возобновить работу".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум