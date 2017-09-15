Отличившиеся сотрудники лесхоза получили грамоты и часы от премьера

15 сентября 2017, 11:30 Комментарии

Лесному хозяйству Государственного агентства охраны окружающей среды исполняется 70 лет. В честь юбилея в Национальной филармонии им.Сатылганова проходит праздничное мероприятие. В начале мероприятия был представлен ролик о лесном хозяйстве. Позже с поздравительной речью выступил глава ведомства Абдыкалык Рустамов, который рассказал о важности работы ведомства. Он обратился к вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву, который присутствовал в зале, с просьбой в следующем году рассмотреть вопрос поднятия заработной платы лесникам.

С поздравительной речью также выступила вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова и Д.Зилалиев.

Вице-премьер вручил почетные грамоты правительства и часы от премьер-министра отличившимся сотрудникам.