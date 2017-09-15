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Отличившиеся сотрудники лесхоза получили грамоты и часы от премьера

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448007-ru.html

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В 2017 году сотрудники МЧС обучили более 70 тыс. жителей правилам поведения при чрезвычайных ситуациях

15 сентября 2017, 11:30       Комментарии

Лесному хозяйству Государственного агентства охраны окружающей среды исполняется 70 лет. В честь юбилея в Национальной филармонии им.Сатылганова проходит праздничное мероприятие. В начале мероприятия был представлен ролик о лесном хозяйстве. Позже с поздравительной речью выступил глава ведомства Абдыкалык Рустамов, который рассказал о важности работы ведомства. Он обратился к вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву, который присутствовал в зале, с просьбой в следующем году рассмотреть вопрос поднятия заработной платы лесникам.
С поздравительной речью также выступила вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова и Д.Зилалиев.
Вице-премьер вручил почетные грамоты правительства и часы от премьер-министра отличившимся сотрудникам.

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