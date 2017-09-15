Убийство в Жер-Казар - как в триллере. Труп в багажнике, ДТП, побег

15 сентября 2017, 11:16 Комментарии

В Кеминском районе Чуйской области произошло убийство в лучших традициях Голливуда. По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, 31 июля 2017 года в дежурную часть РОВД Кеминского района поступило сообщение о ДТП на автодороге Бишкек - Торугарт.

В протоколе было указано, что водитель автомобиля марки "ВАЗ" не справился с управлением и вылетел на обочину, где автомашина перевернулась. Пострадавший водитель был доставлен в территориальную больницу, но затем стало известно, что, несмотря на травмы, он сбежал от медиков.

Позднее выяснилось, что транспорт, на котором мужчина попал в аварию, вовсе не его - машину он угнал у своего приятеля, который пропал.

Заявление о розыске родственники пропавшего написали 2 августа. А через четыре дня в БЧК был обнаружен труп 47-летнего мужчины. Подозрение в убийстве пало на сбежавшего из лечебницы водителя.

На следствии он признался в совершении преступления. Мужчина рассказал, что он с его собутыльником выпивали и в какой-то момент между ними возникла ссора, переросшая в драку. В итоге задержанный задушил своего приятеля, после спрятал труп в багажник авто и поехал заметать следы.

Сбросив тело в БЧК возле села Жер-Казар (Алга), он на угнанной машине поехал дальше. Но далеко ему уйти не удалось. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина не справился с управлением и автомобиль перевернулся на обочине.

"Мужчина, несмотря на то что был пострадавшим, убежал из больницы. После установления владельца автотранспорта начались разыскные мероприятия. Тело хозяина машины было найдено позднее, на трупе обнаружены следы насильственной смерти. Преступление было совершено у села Подгорное в ночь на 31 июля. В настоящее время в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО", - сообщил старший инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.