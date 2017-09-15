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В Бишкеке на восьми городских дорогах после капремонта открыто движение

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366356_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448005-ru.html

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Семь улиц открылись в Бишкеке после ремонта — список

15 сентября 2017, 11:25       Комментарии

По информации муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис", в настоящее время завершены ремонтные работы и открыты к движению автотранспорта дорожные полотна на 8-ми городских улицах.
<li>ул. Шабдан Баатыра от ул. Исакеева до ул. Кийизбаевой;</li><li>ул. Литовская от ул. Кийизбаевой до ул. Шабдан Баатыра;</li><li>дорога в селе Гроздь, ведущая на новое городское кладбище;</li><li>ул. Безымянная от ул. Тыналиева до школы № 95;</li><li>ул. Жаманбаева от пр. Мира до ул. Ш. Руставелли;</li><li>ул. Безымянная, мкр. Джал-23 (д. №№ 80) от ул. Ахунбаева до школы № 72;</li><li>мкр.№ 11 от ул. Куттубаева вдоль ж/д №№ 20, 19, 18, 21/1,17, 6;</li><li>ул. Минжилкиева, мкр. Джал-23, возле дома № 5 от ул. Тыналиева до ул. Курчатова.</li>
По линии МП "Бишкекасфальтсервис" на 2017 год из городского бюджета запланировано произвести капитальный ремонт на 56 улицах города общей протяженностью 56,4 километра. На сегодняшний день также продолжается реконструкция еще на 47 дорожных полотен.

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