10.59: нужно ли дарить девушкам цветы

Давно, еще будучи школьником, я пригласил одну замечательную девушку на свидание. Уже тогда я понимал, что для пущего эффекта нужно прийти с букетом. Денег мне хватало только на мороженое, но я с детства был сообразительным, поэтому захватил искусственные цветы из вазы на кухне. Старший брат, увидев это, дал мне денег и подзатыльник, а потом пожелал удачи.

Однажды за тарелкой плова я рассказал об этом случае своему товарищу Айбе, который уже лет пять женат.

- Я не дарю цветы! - заявил он.

- Почему?

- Жена решит, что я накосячил.

- Подожди, но я ведь девушкам дарил, и все было нормально...

- Так то девушки! Еще раз повторяю: жена решит, что ты косячишь. Причем не только я заметил. На эту тему даже шутили в "Жарайт сити". Так что получай бесплатный совет.

"Saebiz!" - подумал я. Действительно, плов оказался не очень хорошим: повар положил мало моркови ("saebiz" - предлагаемое написание казахского слова "морковь" на латинице).

Кстати, в продолжении темы о Казахстане. Нурсултан Назарбаев, комментируя наличие ядерного оружия у некоторых стран, рассказал анекдот про идеального мужчину. Интересно, этот выдуманный персонаж дарит цветы?

Всегда находим понимание по всем вопросам, заявили в ходе двусторонней встречи Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин. Президент Кыргызстана прибыл в Россию с рабочим визитом.

© Пресс-служба президента КР Находим понимание по всем вопросам — видео со встречи Атамбаева и Путина Однако вернемся к нашим проблемам.

В Бишкеке любят не только цветы, но и другие зеленые насаждения. В ближайшие выходные в столице высадят 820 крупномерных деревьев. Кстати, вы можете поучаствовать.

А после посадки деревьев можете начать поиски жены, чтобы она родила вам сына. Правда, будьте осторожны с тоем - он может довести до инсульта. Соизмеряйте свои желания и возможности.

О том, как складывались отношения у наших предков, и не только об этом, вы можете узнать в аудиоверсии книги "Сынган кылыч" ("Сломанный меч"). Ее подготовили мои коллеги, низкий от меня им поклон. Работа была титаническая.

Кстати, о коллегах: они бывают разные. Наш колумнист Жасмин Малашева описала 10 типов коллег, которые делают жизнь в бишкекских офисах невыносимой. Не знаю, с кого она писала, но пункты 1 и 7 явно не обо мне. А "четвертый тип" я не включал, потому что она скоро выходит замуж. Вот через несколько лет и узнаем у нее про цветы...

Ну и завершение наш традиционный блок.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6. "Дизель" оценили в 36,6 сома, автомобильный газ в 20,6.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,7 сома, а покупают по 68,41. Рубль стоит сом и 19 тыйынов, тенге -19 тыйынов.

Про погоду: сегодня дождя в Бишкеке не будет, а воздух прогреется до 28 градусов.

В стране 10.59.

Ваш Бакыт Толканов, который считает, что цветы нужно дарить в любом случае, просто не надо косячить

