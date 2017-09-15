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Пьяный депутат ЖК задержал авиарейс — очевидец. Парламентарий опроверг

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448003-ru.html

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Видеофакт: Депутаты вновь голосуют друг за друга

15 сентября 2017, 11:16       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Пользователь Facebook Дамира Акунова заявила в соцсети, что из-за депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова сильно задержали авиарейс Бишкек - Ош.
По ее словам, инцидент произошел вчера, 14 сентября. Самолет должен был вылететь из Бишкека в Ош в 19.45, однако, по словам женщины, рейс задержали на час.
"Виной всему только один человек. Весь самолет ждал Искендера Матраимова, депутата Жогорку Кенеша. На час позже положенного времени прибыл подвыпивший слуга народа. В салоне было много маленьких детей, которые проголодались и устали, хором плакали", - написала Акунова.
скриншот со страницы группы "Черный список" - нам не понравилось в FacebookДепутата Жогорку Кенеша обвинили в задержке авиарейса Сам Искендер Матраимов подтвердил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что действительно летел этим рейсом и на фото запечатлен он. Однако парламентарий опроверг обвинения, заявив, что не употребляет спиртного уже 15 лет. По словам депутата, снимок был сделан, когда он "проверял телефон".
"Можно даже по камерам посмотреть, когда я приехал и во сколько прошел регистрацию. Со мной был еще депутат Жыргалбек Калмаматов. Мы сами сидели в зале ожидания и интересовались, почему задерживают вылет. Нам сказали, что по техническим причинам. Затем нас позвали, и мы пошли в самолет", - объяснил депутат.
Матраимов заявил, что публикация в соцсети его удивила. Со слов законодателя, он никогда не опаздывает на рейс.
Депутат Жыргалбек Калмаматов подтвердил слова коллеги и добавил, что они совершали рабочую поездку в целях встречи с избирателями.
Между тем в пресс-службе международного аэропорта "Манас" сообщили, что указанный рейс действительно задержали, однако не на час, а на 26 минут. Причиной стала уборка салона. Все пассажиры вовремя прошли регистрацию.
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