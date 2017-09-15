Оскандалившаяся модель из КР представляет страну на конкурсе в Тайване

15 сентября 2017, 11:26 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Кыргызстанка Алтынай Абдымомунова представляет страну на международном конкурсе красоты Global Charity Queen в Тайване, сообщается на официальной странице бьюти-состязаний в Facebook.

Мировой смотр красавиц, собравший 50 девушек из разных уголков мира, стартовал 12 сентября и продлится до 24-го. Финал конкурса пройдет 23 сентября в уезде Пэнху.

Данные бьюти-соревнования в этом году проводятся впервые при поддержке правительства Тайваня.

Ранее Алтынай Абдымомунова принимала участие в национальном конкурсе "Мисс Кыргызстан - 2017", но была дисквалифицирована прямо в день финала. Она и организатор смотра красоты Таттыбубу Самидин кызы "не сошлись во мнениях". Сразу после конкурса Абдымомунова и еще три участницы написали в МВД заявление на организаторов "Мисс Кыргызстан - 2017", однако в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления.

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