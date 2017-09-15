Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки пенсионера водворили в СИЗО

15 сентября 2017, 10:48 Комментарии

Обвиняемого в изнасиловании девочки 66-летнего кыргызстанца водворили в СИЗО на два месяца. Об этом K-News сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что такое решение принял судья Аламединского районного суда.

"Как только результаты экспертизы будут готовы, будет принято решение в отношении подозреваемого", — прокомментировали в милиции.

Напомним, за попытку изнасилования 13-летней девочки задержан 66-летний мужчина. Заявление от родителей девочки в Аламединское РОВД поступило 9 сентября. В нем указано, что мужчина приставал к подростку днем возле их дома.