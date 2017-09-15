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Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки пенсионера водворили в СИЗО

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/obviny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448001-ru.html

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Дело об изнасиловании в больнице. Девочка получит психологическую помощь

15 сентября 2017, 10:48       Комментарии

Обвиняемого в изнасиловании девочки 66-летнего кыргызстанца водворили в СИЗО на два месяца. Об этом K-News сообщили в ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что такое решение принял судья Аламединского районного суда.
"Как только результаты экспертизы будут готовы, будет принято решение в отношении подозреваемого", — прокомментировали в милиции.
Напомним, за попытку изнасилования 13-летней девочки задержан 66-летний мужчина. Заявление от родителей девочки в Аламединское РОВД поступило 9 сентября. В нем указано, что мужчина приставал к подростку днем возле их дома.

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