За последние пять лет выплаты зарплат бюджетникам выросли на 61,5%

15 сентября 2017, 11:20 Комментарии

За январь-август 2017 года бюджетники Кыргызстана заработали более 18,1 млрд сомов. Основная зарплата составила 13 млрд 331 млн сомов, 4 млрд 40 млн выплачено по статьям «надбавки, дополнительные выплаты и компенсации». Такие данные приводи Центральное казначейство Кыргызстана.

В 2013-м за аналогичный период бюджетники заработали всего 6 млрд 961 млн сомов, что на 61,5% меньше. Взносы в Соцфонд КР за отчетный период текущего года составили чуть более 3 млрд сомов. Расходы на служебные поездки достигли 470 млн сомов.

В прошлом году за аналогичный период бюджетникам было выплачено на 1,4% меньше – 17,8 млрд сомов.