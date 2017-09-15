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За последние пять лет выплаты зарплат бюджетникам выросли на 61,5%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/za-pos...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448000-ru.html

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15 сентября 2017, 11:20       Комментарии

За январь-август 2017 года бюджетники Кыргызстана заработали более 18,1 млрд сомов. Основная зарплата составила 13 млрд 331 млн сомов, 4 млрд 40 млн выплачено по статьям «надбавки, дополнительные выплаты и компенсации». Такие данные приводи Центральное казначейство Кыргызстана.
В 2013-м за аналогичный период бюджетники заработали всего 6 млрд 961 млн сомов, что на 61,5% меньше. Взносы в Соцфонд КР за отчетный период текущего года составили чуть более 3 млрд сомов. Расходы на служебные поездки достигли 470 млн сомов.
В прошлом году за аналогичный период бюджетникам было выплачено на 1,4% меньше – 17,8 млрд сомов.

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