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Кыргызстанка Алтынай Абдымомунова участвует в конкурсе красоты Global Charity Queen

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447998-ru.html

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15 сентября 2017, 11:17       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Алтынай Абдымомунова представляет страну на Международном конкурсе красоты Global Charity Queen, который проходит в Тайване с 12 по 23 сентября. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.
В конкурсе участвуют 50 девушек со всего мира.
Ранее Абдымомунова принимала участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Кыргызстан – 2017" и даже вышла в финал конкурса. Однако в день финала была дисквалифицирована организаторами конкурса.
По словам Алтынай, ее выгнали с состязаний из-за того, что она не смогла продать билеты на шоу, которые были розданы организаторами всем участницам конкурса.

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