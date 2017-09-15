Кыргызстанка Алтынай Абдымомунова участвует в конкурсе красоты Global Charity Queen

15 сентября 2017, 11:17 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Алтынай Абдымомунова представляет страну на Международном конкурсе красоты Global Charity Queen, который проходит в Тайване с 12 по 23 сентября. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

В конкурсе участвуют 50 девушек со всего мира.

Ранее Абдымомунова принимала участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Кыргызстан – 2017" и даже вышла в финал конкурса. Однако в день финала была дисквалифицирована организаторами конкурса.

По словам Алтынай, ее выгнали с состязаний из-за того, что она не смогла продать билеты на шоу, которые были розданы организаторами всем участницам конкурса.