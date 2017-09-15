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Семь улиц открылись в Бишкеке после ремонта — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447994-ru.html

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На трассе Ош–Бишкек автозак попал в ДТП, пострадали конвоир и заключенные

15 сентября 2017, 10:32       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. В Бишкеке после капитального ремонта открылись семь городских дорог, сообщила пресс-служба мэрии.
Открыты следующие улицы:
<ul> <li>Шабдан Баатыра от Исакеева до Киизбаевой;</li> <li>Литовская от Киизбаевой до Шабдан Баатыра;</li> <li>Безымянная от Тыналиева до школы №95;</li> <li>Жаманбаева от проспекта Мира до улицы Шоты Руставели;</li> <li>Безымянная в микрорайоне "Джал-23" (дорога к дому №80) от Ахунбаева до школы №72;</li> <li>Куттубаева в микрорайоне №11 вдоль жилых домов №20, 19, 18, 21/1,17,6;</li> <li>Минжилкиева от Тыналиева до Курчатова.</li> </ul> Также была отремонтирована дорога в селе Гроздь, которая ведет к новому городскому кладбищу.
По линии МП "Бишкекасфальтсервис" запланировано проведение капитального ремонта на 56 улицах общей протяженностью 56,4 километра за счет городского бюджета. Реконструкция продолжается еще на 47 улицах.
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