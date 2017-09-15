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Ущерб Кыргызстану на 17 млн сомов — прокуратура о госзакупке Минтранса

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447993-ru.html

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15 сентября 2017, 10:47       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. На сотрудников Министерства транспорта и дорог КР завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В мае 2015 года в рамках присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу сотрудники ведомства закупили компьютерную технику и оборудование у частной компании на 826 тысяч 236 долларов. При заключении договоров рабочая комиссия Минтранса применила метод закупки "из одного источника", нарушив закон, отмечает пресс-служба.
"Стоимость оборудования была значительно завышена в сравнении с действующими в республике рыночными ценами на аналогичные товары и услуги. В результате государству причинен ущерб на сумму 16 миллионов 851 тысячу сомов", - сообщили в прокуратуре.
Дело завели по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением" и 306 "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики" Уголовного кодекса.
Идет следствие.
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