Ущерб Кыргызстану на 17 млн сомов — прокуратура о госзакупке Минтранса

15 сентября 2017, 10:47 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. На сотрудников Министерства транспорта и дорог КР завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В мае 2015 года в рамках присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу сотрудники ведомства закупили компьютерную технику и оборудование у частной компании на 826 тысяч 236 долларов. При заключении договоров рабочая комиссия Минтранса применила метод закупки "из одного источника", нарушив закон, отмечает пресс-служба.

"Стоимость оборудования была значительно завышена в сравнении с действующими в республике рыночными ценами на аналогичные товары и услуги. В результате государству причинен ущерб на сумму 16 миллионов 851 тысячу сомов", - сообщили в прокуратуре.

Дело завели по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением" и 306 "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики" Уголовного кодекса.

Идет следствие.

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