Пассажирский бус и Mitsubishi столкнулись в Бишкеке, 4 человека госпитализированы

15 сентября 2017, 10:23 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Маршрутка с пассажирами, работающая на линии №102, и Mitsubishi Pajero столкнулись в Бишкеке, в результате чего 4 человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла 14 сентября примерно в 09.25 утра на пересечении улиц Горького и Фатьянова. Прибывшие спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали медикам скорой помощи.

Напомним, это не первый случай, когда общественный транспорт попадает в ДТП.

Напомним, 13 сентября на 6 км автодороги Сары-Булак – Кара-Балта маршрутка с пассажирами попала в ДТП, госпитализированы 5 человек, водитель не пострадал.

По информации МВД, с начала 2017 года зарегистрировано 3904 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 504 человека, еще 5909 пострадали.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.