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Пассажирский бус и Mitsubishi столкнулись в Бишкеке, 4 человека госпитализированы

Источник:
http://kabar.kg/news/passazhir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447992-ru.html

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15 сентября 2017, 10:23       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Маршрутка с пассажирами, работающая на линии №102, и Mitsubishi Pajero столкнулись в Бишкеке, в результате чего 4 человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария произошла 14 сентября примерно в 09.25 утра на пересечении улиц Горького и Фатьянова. Прибывшие спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали медикам скорой помощи.
Напомним, это не первый случай, когда общественный транспорт попадает в ДТП.
Напомним, 13 сентября на 6 км автодороги Сары-Булак – Кара-Балта маршрутка с пассажирами попала в ДТП, госпитализированы 5 человек, водитель не пострадал.
По информации МВД, с начала 2017 года зарегистрировано 3904 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 504 человека, еще 5909 пострадали.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

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