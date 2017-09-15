В Джалал-Абаде сгорела кровля трех домов – МЧС

15 сентября 2017, 10:34 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В городе Джалал-Абад вчера днем сгорели крыши трех жилых домов.

По данным пресс-службы МЧС, примерно в 14:30 часов в доме №29 на Пионерской улице произошло возгорание. Пожар распространился на соседние дома. Огонь охватил 158 квадратных метров дома №29, 32 квадратных метра дома №32 и в доме №2 42 квадратных метра. Вследствие пожара сгорели деревянные балки крыш.

Для устранения пожара были задействованы 4 спасательных отряда. Огонь был локализован за 10 минут с начала возгорания и к 15:50 полностью потушен. Причины возникновения пожара на данный момент выясняются. Жертв и пострадавших, как сообщает МЧС, нет.