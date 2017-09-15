Мужчина, сообщивший о вооруженных людях в Панфиловском районе, несколько раз пытался совершить суицид – ГУВД

15 сентября 2017, 10:37 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Мужчина, сообщивший о вооруженных людях в Панфиловском районе, несколько раз пытался совершить суицид. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУДВ Чуйской области.

По их информации, местный житель 1989 года рождение ранее уже был зарегистрирован в РОВД Панфиловского района в связи с тем, что не раз пытался покончить с собой.

"Сейчас он направлен на психиатрическую экспертизу. Его заявление о том, что в Панфиловском районе орудуют 4 вооруженных мужчины, не подтвердилось. К тому же заявитель начал путаться в показаниях. Сначала он сказал, что нападавшие на него на поле были в спортивной одежде, потом он сказал, что в камуфляжной форме. Потом появилась сумка в его рассказе. При опросе других местных жителей выяснилось, что никто не видел подозрительных или чужих людей", - пояснили в милиции.

Сообщается, что в случае, если заявитель окажется здоровым, то ему будет предъявлено обвинение за ложное сообщение.