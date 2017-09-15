Сопредседатель партии "Замандаш" ала-букинцам: Нарынчане призывают вас поддержать Сооронбая Жээнбекова

15 сентября 2017, 10:42 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Сопредседатель партии "Замандаш" Женишбек Молдокматов призвал жителей Ала-Букинского района Жалал-Абадской области поддержать кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова. Об этом он заявил во время встречи кандидата Жээнбекова с жителями Ала-Букинского района.

"Уважаемые алабукинцы! Наша партия и еще более 10 других политических партий, 50 общественных организаций решили поддержать Сооронбая Шариповича на президентских выборах. Мы были в Жумгальском районе Нарынской области, они выразили единогласную поддержку нашему кандидату и я хочу передать вам их призыв о поддержке Сооронбая Жээнбекова!", - сообщил Жениш Молдокматов.

"Почему мы выбираем Сооронбая Жээнбекова – он не был замечен в противоправных деяниях. Во-вторых, он всегда отвечает за свои слова и сдерживает обещания. В-третьих, он близок к простому народу и как никто другой понимает их чаяния", - подчеркнул сопредседатель партии "Замандаш".

<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 15.09.2017 г.</li> </ul>