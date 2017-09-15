Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ущерб Кыргызстану на 17 млн сомов — прокуратура о госзакупке МинтрансаУщерб Кыргызстану на 17 млн сомов — прокуратура о госзакупке МинтрансаМужчина, сообщивший о вооруженных людях в Панфиловском районе, несколько раз пытался совершить суицид – ГУВДМужчина, сообщивший о вооруженных людях в Панфиловском районе, несколько раз пытался совершить суицид – ГУВД

Сопредседатель партии "Замандаш" ала-букинцам: Нарынчане призывают вас поддержать Сооронбая Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sopredsed...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447989-ru.html

Похожие новости

Фракция "Кыргызстан" поддержит на выборах Сооронбая Жээнбекова

Более 30 тысяч жителей Аравана пришли поддержать Омурбека Бабанова

Более 30 тысяч жителей Аравана пришли поддержать Омурбека Бабанова

Сооронбай Жээнбеков: Я буду работать над развитием отношений с соседними странами

Фракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая Жээнбекова

15 сентября 2017, 10:42       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Сопредседатель партии "Замандаш" Женишбек Молдокматов призвал жителей Ала-Букинского района Жалал-Абадской области поддержать кандидата в Президенты КР Сооронбая Жээнбекова. Об этом он заявил во время встречи кандидата Жээнбекова с жителями Ала-Букинского района.
"Уважаемые алабукинцы! Наша партия и еще более 10 других политических партий, 50 общественных организаций решили поддержать Сооронбая Шариповича на президентских выборах. Мы были в Жумгальском районе Нарынской области, они выразили единогласную поддержку нашему кандидату и я хочу передать вам их призыв о поддержке Сооронбая Жээнбекова!", - сообщил Жениш Молдокматов.
"Почему мы выбираем Сооронбая Жээнбекова – он не был замечен в противоправных деяниях. Во-вторых, он всегда отвечает за свои слова и сдерживает обещания. В-третьих, он близок к простому народу и как никто другой понимает их чаяния", - подчеркнул сопредседатель партии "Замандаш".
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 15.09.2017 г.</li> </ul>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум