В конце октября в Бишкеке начнут замену и ремонт лифтов

15 сентября 2017, 10:26 Комментарии

В Бишкеке из 2 тыс. 299 пассажирских лифтов 729 являются лифтами муниципального фонда. Как сообщили в Бишкекском городском кенеше, 619 лифтов отработали нормативный срок эксплуатации.

В 2017 году на программу по замене лифтов выделено 30 млн сомов. На эти средства планируется модернизировать 23 "подъемника", отработавших свой срок эксплуатации.

"На сэкономленные деньги планируется провести ремонт лифтов, эксплуатируемых более 25 лет, тем самым продлить срок эксплуатации на несколько лет", - добавили в БГК.

Замену лифтов планируется начать в конце октября 2017 года.

В 2016 году на 20 млн сомов заменено 12 муниципальных лифтов и отремонтировано 6 "подъемников".